Les débuts difficiles de Georginio Wijnaldum au PSG

Georginio Wijnaldum a été l’une des recrues phares du PSG cet été. Le milieu de terrain néerlandais est arrivé de Liverpool, libre de tout contrat. Depuis le début de la saison, le Néerlandais (30 ans) a joué six matches sur sept, dont cinq fois comme titulaire. Mais il n’a pas encore pesé sur le jeu du PSG, réalisant des performances en demi-teinte. Pour l’Equipe, une source proche du club de Feyenoord (son club de 2006 à 2011) estime que « le signer trois ans a été une erreur. Il a 30 ans mais il a commencé très jeune (à 16 ans en pro) et il est usé, son meilleur est derrière lui. »

Un constat que ne valide pas Frank Verlaat. « Je peux comprendre la déception. C’est toujours pareil quand tu vois arriver un nom d’une équipe comme Liverpool, il y a des attentes. On sait de quoi il est capable, il a des poumons et le sens du jeu, et quand on compare on peut être déçu. Mais qu’il soit cramé, je n’y crois pas. Avec la sélection, où il est à l’aise, respecté, il montre un visage complètement différent. »

Le quotidien sportif explique que ses contre-performances peuvent peut-être s’expliquer par sa saison 2020-2021 où il a beaucoup joué (71 matches) « sans négliger non plus une intégration encore imparfaite à son nouvel environnement. » On peut aussi pensé qu‘il a du mal à cerner son rôle dans l’équipe, lui qui a déjà en numéro 10, en numéro 8 et en ailier depuis le début de la saison.