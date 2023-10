le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi en marge de la 9e journée. Dans ce contexte, les joueurs parisiens accueillent le RC Strasbourg au Parc des Princes (17h00).

Juste avant la trêve internationale, le PSG a validé un précieux succès sur la pelouse du Stade Rennais (1-3, 8e journée de Ligue 1). La mission du jour est donc somme toute assez simple : l’emporter, à domicile, face à une équipe strasbourgeoise en difficulté en championnat. Surtout que, dans la foulée, les hommes de Luis Enrique enchaîneront avec la réception du Milan AC en Ligue des Champions. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette partie, le club de la capitale, via son site officiel, nous a partagé plusieurs chiffres intéressants concernant l’historique entre le PSG et le RCSA.

🔴 Lee Kang-in de retour en L1 pour la 1ere fois depuis… plus de 2 mois ?!



Ramos – RKM : Qui pour prendre la pointe de l’attaque ?



Skriniar ou Marquinhos sur le banc ?



Découvrez le XI probable du PSG pour affronter le RC Strasbourg ⤵️https://t.co/GSvcR8wTFc pic.twitter.com/eefByNGnoP — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 21, 2023

C’est contre le RCSA que le PSG a acté son titre de champion de France l’an passé. Plus généralement, ces deux équipes se font face pour la 74e fois. Le bilan penche assez nettement en faveur des Rouge et Bleu : 39 succès, 20 nuls et 13 revers. Preuve que cet adversaire réussit plutôt bien au PSG, le Parc des Princes n’a jamais vu les Alsacien s’imposer sur sa pelouse en 36 oppositions (28 victoires et 8 nuls). Mieux, cela fait 12 rencontres de rang que les Parisiens ne se sont plus inclinés devant les Strasbourgeois. Côté individuel, ce match pourrait marquer un sacré tournant pour Marquinhos, lui qui arborera logiquement la tunique francilienne pour la 417e reprise. De quoi s’octroyer la deuxième place au sein du classement des joueurs les plus capés au Paris Saint-Germain. Seul Jean-Marc Pilorget fait mieux avec 435 rencontres à son compteur.