Les chiffres clés après le nul du PSG face à Bruges

Le PSG a mal débuté sa campagne européenne en concédant le match nul face à Bruges dans le cadre de la première journée de la Ligue des Champions (1-1). Malgré la présence de son trio offensif de feu, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas su faire trembler les filets adverses et sont déjà dans l’obligation de remporter son match suivant au Parc des Princes contre Manchester City (28 septembre à 21h00).

Le site internet du PSG a partagé les premières statistiques de cette rencontre en Belgique et explique que c’est la première fois en dix ans que les Rouge & Bleu démarrent la Ligue des Champions deux saisons de suite sans gagner. Rappelons que lors de l’édition 2020/2021, les Parisiens s’étaient inclinés à domicile face à Manchester United (1-2).

C’était le soir des premières. Leo Messi a été titularisé pour la première fois avec le Paris Saint-Germain… mais a disputé son 150e match de sa carrière en C1. À contrario, Nuno Mendes a lui joué ses premières minutes en Champions League et a prouvé tout son potentiel lors de son entrée en jeu.

Enfin l’homme de ce début de saison s’appelle Ander Herrera. L’Espagnol a inscrit un nouveau but après le 1/4h de jeu et en est désormais à quatre buts en quatre rencontres. Rappelons que lors de ses 70 derniers matches avec le PSG, l’ancien mancunien avait marqué… seulement deux buts.