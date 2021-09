Mendes : « Très heureux de mes débuts en Champions League »

Remplaçant au coup d’envoi du match entre Bruges et le PSG (1-1) hier soir, Nuno Mendes est entré à un quart d’heure de la fin et a fait plusieurs différences sur son côté gauche. Le latéral gauche portugais (19 ans) aurait pu délivrer sa première passe décisive en Rouge & Bleu mais Lionel Messi a vu sa frappe s’envoler sur son très beau centre. Mendes s’est dit heureux de ses débuts en Ligue des Champions malgré la déception du match nul.

« Je suis très heureux d’avoir fait mes débuts en Champions League et de jouer pour le Paris Saint-Germain. Je suis aussi forcément un peu déçu du résultat, mais on va continuer à travailler, assure le Portugais au micro de PSG TV. Tous les matches de Champions League sont difficiles. Bruges a bien défendu et a tenu le coup. Nous n’avons pas eu beaucoup de réussite dans la finition mais il faut continuer à travailler.«