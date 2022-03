Après la grosse désillusion sur la pelouse du Bernabeu de milieu de semaine en Ligue des Champions, le PSG est remonté, tant bien que mal, sur le pont ce dimanche à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Opposés aux Girondins de Bordeaux, les Rouge et Bleu ont su glaner les trois points de la victoire face à un adversaire bien terne (3-0). Et au lendemain de ce succès post élimination, le club parisien a partagé, par le biais de son site officiel, quelques chiffres liés à cette partie.

Décidément, Bordeaux est un adversaire qui réussit particulièrement bien au PSG. Cela fait en effet depuis le mois d’octobre de la saison 2010-2011 que Paris n’a plus goûté à la défaite face à cette équipe. Les Girondins restent également le club le plus affronté par les Parisiens au sein de l’élite hexagonale avec 110 oppositions. La balance penche en faveur du club parisien avec 46 victoires, 25 nuls et 39 revers. Au Parc des Princes, le club de la capitale poursuit une série assez impressionnante puisque cela fait maintenant 14 rencontres que les Rouge et Bleu n’ont plus perdu : 13 succès et un nul. C’est la meilleure série de ce genre au sein des cinq grands championnats européens.

Côté individuel, Kylian Mbappé, toujours lui, reste sur une série ahurissante. Ainsi, grâce à son but qui a permis au PSG d’ouvrir la marque, le natif de Paris a été impliqué sur 25 réalisations en autant de matches en Ligue 1 : 15 buts et 10 assists. Ce qui lui permet de trôner en haut des deux classements, buteurs et passeurs. Et au Parc des Princes, l’ancien monégasque est également dans une forme olympique. Lors de ses six dernières parties devant son public, il a été décisif à chaque fois : 7 buts et 2 passes décisives. Pour sa part, Neymar se plaît à jouter avec les Girondins de Bordeaux. Double buteur à l’aller, le Ney a réitéré ce dimanche en inscrivant le deuxième but des siens. Mieux, avec désormais 8 pions face à cet adversaire, l’auriverde place Bordeaux comme sa victime préférée en Ligue 1 dans ce domaine.