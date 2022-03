Le PSG s’est facilement imposé ce dimanche sur sa pelouse face aux Girondins de Bordeaux (3-0). Dans une ambiance extrêmement hostile, les Rouge & Bleu ont su réagir et dérouler contre la lanterne rouge de la Ligue 1. Après la défaite subie à Madrid la semaine dernière, les supporters parisiens n’ont pas encore digéré cet affront et l’ont fait savoir. Entre banderoles ciblées, sifflés et chants austères, les ultras du PSG étaient remontés ce week-end.

Ce matin, le club et ses supporters ont eu la mauvaise surprise de se réveiller avec des tags insultants et visants directement le Paris Saint-Germain en plus de ses dirigeants. Ces inscriptions ont été ferment condamnés par l’immense majorité des suiveurs du PSG dont le Collectif Ultras Paris. En effet selon les informations de RMC Sport, les tags réalisés ce matin au Parc des Princes, au siège du PSG et au Camp des Loges n’ont pas été souhaités par le CUP. Ce n’est pas une action menée par le CUP mais une action indépendante.