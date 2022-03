Ce mercredi 9 mars, le PSG a échoué en Ligue des Champions, cette fois-ci au stade des huitièmes de finale. Face au Real Madrid, et alors qu’ils possédaient toutes les cartes en mains pour se qualifier, les Parisiens se sont écroulés, laissant les Merengues leur ravir le ticket pour les quarts de finale de la compétition continentale. Un nouvel échec qui pourrait bien avoir des conséquences sur le club de la capitale. En ce sens, des changements au niveau de l’effectif et au sein de l’organigramme pourraient ainsi advenir. Néanmoins Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas faire partie de ces hypothétiques bouleversements.

En effet, Marca y va de ses informations dans ce dossier ce lundi après-midi. Le média madrilène indique ainsi que malgré cet échec retentissant, Nasser Al-Khelaïfi devrait bien rester l’homme fort du PSG dans les prochaines années. Le décideur reste, contre vents et marrées, l’homme de confiance de l’Emir. Si le propriétaire du club Rouge et Bleu réfléchit aux leviers à activer pour changer les choses, l’actuel président parisien n’entrerait pas dans cette réflexion. Aujourd’hui bien positionné au sein des instances européennes, avec notamment son rôle de poids de président de l’ECA (Association des Clubs Européens), la direction n’a pas vraiment envie de perdre cette influence sur l’échiquier continental. Dans cette optique, son poste n’aurait jamais été remis en question.

Marca revient également sur les autres dossiers chauds, Leonardo et Mauricio Pochettino. Cette source confirme bien que les deux hommes voient leur avenir être en suspens. Dans le cas du directeur sportif auriverde, certaines de ses décisions sont remises en cause et il devra rendre des comptes. Pour sa part, Mauricio Pochettino n’est pas forcément sûr de quitter le navire francilien. Le technicien argentin aura encore un an de contrat à l’issue de l’exercice en cours et il pourrait finalement décider de continuer l’aventure, s’il s’en sent capable. En outre, si le PSG souhaite se séparer de son coach, il faudra donc le remercier et lui verser une indemnité substantielle.

Enfin, Marca se penche sur la prolongation de Kylian Mbappé. Alors que l’ancien monégasque se trouve en fin de contrat en juin prochain, Le PSG serait toujours confiant et ne désespérerait pas de convaincre son meilleur élément de poursuivre en rouge et bleu. L’accord qui avait été annoncé entre le numéro 7 et la Casa Blanca a ainsi directement été démenti par l’entourage du joueur auprès de Marca. Tout reste donc ouvert dans ce dossier.