Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 mars 2022. La victoire des Rouge & Bleu face aux Girondins de Bordeaux, l’ambiance particulière au Parc des Princes, les sifflets contre Neymar et Messi, les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la victoire du PSG face aux Girondins de Bordeaux (3-0), en Ligue 1, dans une ambiance particulière. Quatre jours après leur désillusion en Ligue des champions, les Rouge & Bleu retrouvaient un Parc des Princes hostile et ont pu « mesurer la fracture avec ses supporters. » En effet, le club de la capitale a obtenu sa 20e victoire de la saison en L1 face à la lanterne rouge « dans l’indifférence, le mépris, parfois même l’hostilité et la défiance. » Ainsi, le Collectif Ultras Paris a réservé un accueil particulier aux joueurs (à l’exception de Kylian Mbappé) et dirigeants avec des cris, des chants injurieux et parfois certaines banderoles visant la direction du club. « La rancœur avait un visage. Ou plutôt trois. Ceux de Neymar, Leo Messi et Mauricio Pochettino, bien plus coupables que les autres, aux yeux des fans, de ne pas avoir assumé leur statut ou leurs responsabilités. »

Les deux Sud-Américains ont notamment été la cible de nombreux sifflets, moqueries et chant injurieux (notamment Neymar) en début de rencontre. Epargné par les critiques, Kylian Mbappé a une nouvelle inscrit un but avec le maillot parisien et est sorti sous les ovations du public. Auteur d’une belle performance dans son but, Keylor Navas a également été épargné. Une banderole a notamment visé le directeur sportif parisien, Leonardo (Mbappé à Paris, Leonardo au pilori). « C’est l’une des rares banderoles qui auront passé la porte du Parc (…) Selon plusieurs témoignages, d’autres n’auraient pas passé le service de sécurité. Le papier toilette prévu par les ultras taquins n’est pas non plus passé. Leurs actions de contestation mis à mal, le CUP a alors préféré quitter le stade dès la 40e minute. » À la fin du match, seuls Diallo, Kehrer, Kimpembe et Wijnaldum se sont rapprochés du Virage pour saluer.

Le quotidien francilien revient plus en détails sur les sifflets contre Leo Messi et Neymar Jr. Pourtant ce dimanche, les deux Sud-Américains ont répondu présents avec un but pour le Brésilien tandis que l’Argentin est impliqué dans les trois réalisations. « Pas de quoi calmer la rancœur d’un public qui n’a épargné que Kylian Mbappé. » Si Neymar a déjà connu les sifflet du public parisien en 2019, la Pulga a pour la première fois de sa carrière (en club) subi les critiques de son propre public. Les deux joueurs ont été érigés comme les responsables de la déroute des Rouge & Bleu à Madrid. Mais après la rencontre, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a rappelé que l’ensemble du groupe était responsable de cette élimination. « Nous sommes responsables, il faut assumer la responsabilité en équipe. Nous sommes ensemble dans les situations bonnes et moins bonnes. Toute l’équipe, tout le staff, tout le club sent une grande déception. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 7 – Hakimi 5.5, Marquinhos 5, Kimpembe 5, Mendes 5 – Danilo 5, Paredes 6, Wijnaldum 5 – Messi 6, Mbappé 6.5, Neymar 5.5

De son côté, L’Equipe fait un focus sur cette ambiance hostile du Parc des Princes à l’encontre de ses joueurs. « Symboles du projet de QSI, Lionel Messi et Neymar ont été les principales cibles du public parisien. » À l’annonce des compositions d’équipes, les deux Sud-Américains et Mauricio Pochettino ont été particulièrement visés par les sifflets du public parisien. Seuls Keylor Navas et Kylian Mbappé ont été épargnés par cette hostilité. Les premières possessions de balle des Bordelais sont notamment accompagnées par des « Olé », tandis que Messi et Neymar sont les cibles privilégiées des sifflets des supporters. « À ses proches, tout en faisant part de sa compréhension après l’élimination de la Ligue des champions, ‘Ney’ regrettait dimanche soir une forme d’ingratitude après ses sifflets. » Concernant Nasser al-Khelaïfi, il traverse cette crise « sans crainte majeure. » Mais en privé, on regrette surtout l’accueil à l’encontre de Leo Messi car « les supporters ne mesurent plus la chance d’avoir à Paris, une légende du foot… »

Après le match, seuls quelques joueurs sont restés sur la pelouse (Kimpembe, Kehrer, Wijnaldum, Diallo, Danilo, Navas) pour saluer de loin le public, tandis que les Sud-Américains avaient directement regagné le vestiaire dès la fin du match. « Les différences dans le rapport au club entre les francophones ou affiliés (Danilo, Wijnaldum, Kehrer) et le clan ‘hispanophone’ n’ont jamais été si visibles. Une fracture à suivre dans les prochaines semaines », rapporte L’E.

Le quotidien sportif précise également que les ultras du PSG exprimeront encore une fois leur mécontentement lors des prochaines échéances, « notamment lors des réceptions du Bayern, le 30 mars, en Ligue des champions femmes et de l’OM, le 17 avril, en Ligue 1. » La contestation de ce dimanche a été finalement plus timorée que prévue notamment en raison des divergences au sein du Collectif Ultras Paris (CUP). « Une branche aimerait mener des actions plus radicales, quitte à être interdite de stade par la suite, une autre, plus prudente, craint qu’une manifestation trop grande de leur colère les expose aux sanctions du club et des pouvoirs publics, alors qu’ils ont eu toutes les peines pour retrouver le Parc des Princes en octobre 2016 après le plan Leproux de 2010. » De plus, certains groupes d’ultras sont dans le collimateur des autorités depuis quelques mois. Si la présence des Ultras lors de la rencontre des Féminines aura pour objectif de soutenir une section mal considérée par les dirigeants, selon eux, le Clasico d’avril prochain permettra surtout d’exprimer une nouvelle fois leur courroux.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Navas 7 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 5 – Danilo 6, Paredes 6, Wijnaldum 6 – Messi 7, Mbappé 7, Neymar 6

De son côté Sud-Ouest reconnait la supériorité du PSG et le nouveau non-match des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Pourtant, les Bordelais peuvent regretter leurs occasions manquées en début de rencontre. « Ils se sont procurés trois opportunités en première période (Oudin par deux fois et Onana), mais ont manqué d’efficacité » Mais le club scapulaire a ensuite sombré avec 3 buts encaissés à l’heure de jeu. « Les hommes de David Guion n’ont pas su, faute de justesse une nouvelle fois, convertir au score les espaces laissés en première mi-temps entre les lignes par le manque de grinta d’un adversaire tout aussi déprimé. Ils ont aussi cédé sans grande résistance quand le PSG a monté l’intensité au retour des vestiaires. »