Les chiffres clés avant PSG / ASM

Après un succès prolifique sur son terrain face au Club Bruges (4-1) en conclusion de sa phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG remonte sur le pont ce dimanche avec un choc, toujours au Parc des Princes, face à l’AS Monaco. Déjà Champion d’automne, le club de la capitale voudra accroitre son avance avant la trêve, alors que Monaco (8e), en forme sur ses dernières sorties, aura l’objectif de se rapprocher du top 3. Et avant cette rencontre, Paris a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux équipes via son site officiel.

Niveau bilan, la balance est plutôt équilibrée entre le PSG et Monaco, les Rouge et Bleu restant un peu à la traine cependant. C’est ainsi la 107e fois, ce soir, que les deux clubs se font face : 32 succès, 28 victoires et 46 défaites. Au cours de son Histoire, Monaco est le second adversaire le plus rencontré par les Parisiens en Ligue 1, seul Bordeaux fait mieux avec 109 matches. Lors des 15 derniers matches, Paris est assez nettement dominateur avec 11 succès, 1 nuls et 3 petits revers. À domicile également, le PSG est déficitaire face aux joueurs du Rocher : 17 victoires, 12 nuls et 20 défaites. Sinon, le club de la capitale reste aussi sur une très belle série dans son antre de 13 rencontres sans défaite : 11 succès et 2 nuls.

Enfin, côté individuel, Kylian Mbappé aura l’opportunité d’atteindre la barre symbolique des 100 buts au sein de l’élite hexagonale sous le maillot francilien. Pour cela, il faudrait qu’il inscrive un doublé, l’ancien monégasque ayant inscrit 98 buts en rouge et bleu en Ligue 1.