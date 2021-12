N’entrant plus dans les plans de Mauricio Pochettino, surtout après la venue de Lionel Messi, Pablo Sarabia a été prêté, sans option d’achat, au Sporting cet été. Et après des débuts un chouïa délicats, l’international ibère s’est aujourd’hui pleinement intégré au sein de sa nouvelle équipe.

Scoreur tant en championnat qu’en Ligue des Champions, l’ancien sévillan cumule 5 réalisations et 5 assists en 18 apparitions. Buteur ce samedi lors de la victoire des siens face à Boavista, Pablo Sarabia a été invité à s’exprimer sur son avenir au micro de Sport TV. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci est resté particulièrement évasif, voulant simplement profiter de sa bonne passe actuelle : « J’aime vivre l’instant présent. Aujourd’hui, je suis ici. Je me sens bien dans ce club où je joue régulièrement et où nous sommes encore en lice dans toutes les compétitions, avec des possibilités de victoire. Je ne pense qu’à cela pour le moment. »