Pour le premier match de l’ère Mauricio Pochettino, le PSG a concédé le match nul (1-1), à Geoffroy Guichard, face à l’AS Saint-Etienne, dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1. Après une ouverture du score de Romain Hamouma (19e), Moise Kean a rapidement égalisé pour les Rouge et Bleu (22e). Les deux gardiens, Keylor Navas et Jessy Moulin, ont notamment brillé en réalisant quelques arrêts. Sur son site internet, le club de la capitale a livré quelques statistiques après ce match nul entre les deux équipes.

Avec ce résultat, le PSG reste invaincu face à l’AS Saint-Etienne depuis 22 matches officiels (17 victoires et 5 nuls). Une série qui dure depuis le quart de finale de Coupe de la Ligue en novembre 2012 (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 5). En Ligue 1, la dernière défaite du PSG face aux Verts remonte au 21 septembre 2008 (0-1). Concernant Mauricio Pochettino, il est le 8ème coach consécutif “à ne pas s’incliner lors de son 1er match de Ligue 1 sur le banc parisien (4 victoires, 4 matches nuls), le dernier en date étant Laurent Fournier en février 2005 (1-3 à Strasbourg).” Du côté des joueurs, Marco Verratti a délivré sa 1ère passe décisive de la saison. L’international italien ne s’était plus montré décisif en Ligue 1 depuis le 26 janvier 2020 face au LOSC, soit 15 matches dans l’élite. L’ASSE reste l’adversaire contre lequel le numéro 6 parisien est le plus décisif avec 6 passes décisives. Enfin, Moise Kean a marqué son 10ème but avec le maillot du PSG, dont 8 en Ligue 1 sur 12 tirs cadrés.

Concernant les statistiques du match, les deux équipes sont assez proches au niveau des chiffres. Si le PSG a dominé en terme de possession de balle (68,4% contre 31,6%) et de passes réussies (719 passes pour 89,3 % de réussite contre 318 passes et 73,3 % de réussite), les deux équipes ont réalisé le même nombre de tirs (11) avec léger avantage à l’ASSE pour le nombre de tentatives cadrées (5 contre 4). En terme de duels gagnés, le PSG est devant avec 53,1 % et 11 interceptions réalisées (contre 10 pour l’ASSE).