L’AS Saint-Étienne a concédé le nul face au PSG (1-1) ce soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Les Stéphanois peuvent remercier leur gardien – Jessy Moulin – auteur d’un très bon match et belle parade. À l’issue de la rencontre, au micro de Nicolas Douchez pour Téléfoot La Chaîne, le portier de l’ASSE s’est réjoui du match nul même s’il avoue quelques regrets. “Ce match, personnellement ça m’a fait du bien. Des fois quand on ne fait pas d’arrêt c’est un peu dur. Ce soir, il y a limite de la déception. On touche le poteau, on a des occasions. C’est comme ça mais c’est quand même un bon point de pris. Pour attaquer l’année c’est de bon augure. On va continuer comme ça. On a repris comme on avait terminé. C’est bien c’est ce que l’on voulait. C’est un résultat qui rassure. On poursuit notre série, on ne perd pas surtout contre Paris. On a montré de belle chose, ça fait du bien au moral mais maintenant, il faut continuer.“