Les chiffres et statistiques à retenir avant PSG / LOSC

Le PSG a rendez-vous avec la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche avec la réception du LOSC. Un match difficile à aborder pour les Rouge et Bleu étant donné leurs dernières copies rendues.

Lors des trois derniers matches, le PSG s’est incliné à trois reprises. Une sombre dynamique qui n’avait plus eu lieu depuis 2011. Forcément, on attend désormais un sursaut de la part du PSG, surtout après le revers concédé devant son public face au Bayern ce mardi en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions (0-1).

Le PSG marque très rapidement face au LOSC

Et cela commence donc dès ce dimanche après-midi face au LOSC (13h00, Prime Video). Ce sera, à cette occasion, la 100e fois que ces deux clubs se font face au sein de l’élite hexagonale, comme nous le partage le club francilien via son site officiel. La balance penche pour le club de la capitale avec 42 succès, 25 nuls et 32 revers. Statistique étonnante, Lille est l’adversaire contre lequel le PSG marque le plus rapidement puisque cinq de ses six buts les plus rapides étaient face à Lille : Kylian Mbappé(8 secondes), Maxwell (26 secondes), Zlatan Ibrahimovic (27 secondes), Nordine Kourichi (CSC, 45 secondes) et enfin le grand Safet Susic (48 secondes). Ne pas fauter et remonter en selle pourrait permettre aux joueurs de Christophe Galtier de poursuivre une sacrée série au Parc des Princes. Ces derniers n’ont ainsi plus connu le goût de la défaite depuis 33 matches (28 succès et 5 nuls). Un résultat positif permettrait, en outre, de maintenir l’OM à distance, cinq unités séparant les deux clubs. Une bonne chose en vue du Classique qui se jouera la semaine prochaine pour ce qui représentera l’affiche de la 25e journée.