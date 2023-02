PSG / LOSC : les compositions probables

Ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG reçoit le LOSC dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu de mettre fin à leur série de trois défaites d’affilée avec le retour de la MNM.

Au bord du gouffre, le PSG de Christophe Galtier ne devra pas se manquer au Parc des Princes ce dimanche afin de ne pas s’enfoncer encore plus dans la crise en ce mois de février intense. Avec trois revers consécutifs, une première depuis 2011, tout autre résultat qu’un succès serait mal perçu. Si le coach parisien devra bricoler en défense, en raison des absences de Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, il pourra compter sur le retour de son trio offensif, Lionel Messi – Neymar Jr – Kylian Mbappé.

🚨 | Marquinhos est absent du groupe qui affrontera le LOSC ce dimanche, il reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine ❌🇧🇷#PSGLOSC pic.twitter.com/u0DdpxgCs1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 18, 2023

La MNM de retour

Alignés à seulement une reprise ensemble au coup d’envoi en 2023, les trois attaquants sont pressentis pour être associés dans un 4-3-3 ou 4-4-2 losange, comme le rapporte L’Equipe. Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gigio Donnarumma. En défense, Timothée Pembélé devrait profiter des forfaits d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele pour enchaîner une deuxième titularisation en championnat tandis que Nuno Mendes devrait être titulaire dans le couloir gauche de la défense. De son côté, Presnel Kimpembe va connaître sa première titularisation en 2023 et porter le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos. Le Français sera associé à Sergio Ramos dans la charnière centrale. Au milieu de terrain, Christophe Galtier pourrait aligner un trio Fabian Ruiz, Danilo Pereira et Marco Verratti.

De son côté, Le Parisien voit un onze identique, avec une seule incertitude entre la titularisation de Fabian Ruiz ou Vitinha. En face, le joueur formé au PSG, Timothy Weah, va retrouver le Parc des Princes dans une position inhabituelle de latéral gauche pour dépanner.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Pembélé, Ramos, Kimpembe (c), N.Mendes – F.Ruiz, Danilo, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar

(L’Equipe) : Donnarumma – Pembélé, Ramos, Kimpembe (c), N.Mendes – F.Ruiz, Danilo, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Pembélé, Ramos, Kimpembe (c), N.Mendes – Verratti, Danilo, Vitinha (ou Ruiz) – Neymar – Messi, Mbappé

(Le Parisien) : Donnarumma – Pembélé, Ramos, Kimpembe (c), N.Mendes – Verratti, Danilo, Vitinha (ou Ruiz) – Neymar – Messi, Mbappé XI probable du LOSC (La Voix du Nord) : Chevalier – Diakité, Fonte (c), Djalo, T.Weah – André, André Gomes – Angel Gomes, Cabella, Bamba – David

