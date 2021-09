La presse anglaise n’a d’yeux que pour Messi

Le PSG s’est imposé ce mardi au Parc des Princes face à Manchester City (2-0) et prend la tête du groupe A. Les hommes de Mauricio Pochettino réalise une belle opération avant de recevoir Leipzig le 19 octobre prochain (21h00). L’autre événement de la soirée a été le premier but de Leo Messi au Paris Saint-Germain, et quel but… À 1/4h de la fin, l’Argentin est décalé par Mbappé et décoche une merveille de frappe en pleine lucarne. Malgré les performances XXL de Donnarumma, Verratti ou encore Gueye, les journaux anglais n’ont fait que parler de la Pulga dans leur édition du jour.

Le Times met en avant la célébration de Messi : « Si le but a fait trembler de joie le Parc des Princes, l’homme lui-même avait l’air de fêter son premier but professionnel. Après 672 buts et 266 passes décisives pour Barcelone, 34 trophées et six Ballons d’Or, la faim de Messi reste. » Le quotidien rajoute que « le grand Messi n’allait jamais ouvrir son compteur de buts au Paris Saint-Germain avec un ‘tap-in’. Il s’agissait plutôt d’une finition royale, d’un but qui aurait fait honneur à son œuvre remarquable à Barcelone. Ainsi, lorsque Messi a commencé à glisser sur le côté intérieur droit du terrain à 16 minutes de la fin, le joueur de 34 ans a fait plus que remonter le temps. Il montrait aux ultras parisiens en délire ce que les socios du Camp Nou avaient apprécié pendant si longtemps. »

The Guardian aussi évoque le but et la course « majestueuses » de l’Argentin. The Telegraph titre sur le « magicien Messi coule le City de Pep » et souligne son « but merveilleux qui fait briller Paris. »

Le Daily Mail parle du « Lionel Flair » avec cette « réalisation qui punit Guardiola ». L’Argentin « s’est présenté avec style au Paris Saint-Germain pour son premier but à 2-0. Après l’ouverture du score de Gueye, Messi échange avec Mbappé et met une mine en lucarne ».