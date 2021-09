Les nommés pour le Ballon d’Or 2021 dévoilés le 8 octobre

Après une année 2020 sans récompense en raison de la pandémie de Covid-19 et des compétitions tronquées, la cérémonie du Ballon d’Or 2021 aura bien lieu cette année. Comme dévoilé par France Football, les nommées pour le Ballon d’Or masculin et féminin, ainsi que pour le Trophée Kopa (moins de 21 ans) et le Trophée Yachine (meilleur gardien), seront connus le vendredi 8 octobre. La cérémonie aura lieu 29 novembre au Théâtre du Chatelet. Pour rappel, le dernier lauréat est Leo Messi en 2019.

Le PSG devrait placer plusieurs joueurs et joueuses dans les différentes catégories. Chez les hommes, Leo Messi et Kylian Mbappé devraient être nommés. Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma seront sans surprise en lice pour le Trophée Yachine. Chez les Féminines, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani ou encore Grace Geyoro pourraient également être présentes.

Selon vous, quels joueurs et joueuses du PSG seront nommés pour les différentes catégories du Ballon d’Or et les Trophées Kopa et Yachine ?