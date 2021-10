Les compositions officielles de Espagne/France, Kimpembe et Mbappé titulaires

Après sa belle performance face à la Belgique (2-3), l’Equipe de France s’apprête à défier l’Espagne (20h45, M6) dans l’espoir de remporter la 2e édition de la Ligue des Nations. Pour se faire, Didier Deschamps pourra compter sur deux cadres du PSG. Buteur sur penalty contre les Diables Rouges, Mbappé est sans surprise aligné en attaque et retrouve, Presnel Kimpembe, préféré à Lucas Hernandez. Le titi Parisien fait partie des joueurs ayant le plus joué cette saison et avait ainsi été laissé sur le banc jeudi dernier. Le numéro 3 francilien honorera soir sa 23e sélection sous le maillot tricolore.

Le XI complet de l’Equipe de France contre l’Espagne : Lloris (c) – Pavard, Koundé, Varane, Kimpembe, Théo Hernandez – Tchouaméni, Pogba – Griezmann – Mbappé, Benzema

Le XI de l’Espagne : Simón – Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso – Busquets, Rodri, Gavi – Oyarzabal, Torres, Sarabia