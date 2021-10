Wijnaldum s’exprime sur son adaptation au PSG

Après avoir joué pendant près de cinq ans avec Liverpool, Georginio Wijnaldum est arrivé librement cet été au PSG. Le joueur de 30 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2024. Au vu de ses performances avec les Reds, ce transfert a bien été reçu par les supporters parisiens. Néanmoins, le milieu de terrain connait des débuts difficiles avec sa nouvelle équipe. Présent en conférence de presse avec les Pays-Bas, il s’est exprimé sur son début de saison délicat avec le club de la capitale.

« Si je joue moins bien que d’habitude ? Il faut un certain temps pour s’habituer, bien sûr. Ces dernières années, après ma blessure au dos, j’ai beaucoup joué. Aussi parce que j’ai toujours été en forme et je pense que j’allais très bien. C’est quelque chose de différent. Ma relation avec Pochettino ? Le Paris Saint-Germain est une nouvelle étape pour moi et vous l’attendez avec impatience. Ensuite, cela se produit. Je suis aussi un combattant. Je vais tout faire pour renverser les choses. Mais c’est difficile, oui. Évidemment, c’est la première fois que je travaille avec lui. La saison a débuté depuis deux mois et cette situation n’a même pas duré un mois. C’est pourquoi il est difficile de dire si cela fonctionne de cette façon ou non. »