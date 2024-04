Les coulisses de la défaite du PSG contre le FC Barcelone

Mercredi soir, le PSG a perdu contre le FC Barcelone (2-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions. RMC Sport a dévoilé les coulisses de ce revers.

Dans un match fou, le PSG s’est incliné contre le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Mais rien n’est perdu, le club de la capitale peut encore renverser la situation mardi soir. RMC Sport indique que les joueurs du PSG étaient pourtant remontés à bloc, ultra motivés avant la rencontre. Le média sportif avance que parmi les interrogations après ce revers, il y a les choix de Luis Enrique. « Pas par son animation : un système en 4-3-3 avec un faux numéro 9 et deux ailiers pour l’accompagner, Paris l’a déjà fait cette saison, notamment contre la Real Sociedad ou l’OM. Il s’agit donc d’une option travaillée régulièrement. » C’est plutôt le choix des hommes qui interpelle, lance RMC Sport. Warren Zaïre-Emery sur le banc, Marco Asensio titulaire en attaque, Lee Kang-in au milieu. « Autant de motifs d’interrogations, notamment concernant le manque d’automatismes dans la formule de départ. »

Joueurs et staff sont persuadés qu’ils peuvent gagner et se qualifier

Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé est passé complètement à côté. RMC Sport explique que même s’il a déjà joué à de nombreuses reprises en pointe cette saison, avec une grande liberté accordée sur son placement, le numéro 7 du PSG semblait perdu mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. « Clairement en manque de confiance, est aussi moins mis en valeur dans le schéma actuel. Ce jeu de possession prôné par Luis Enrique lui offre moins de situation de transition et exploite donc moins ses qualités premières, notamment sa vitesse et ses débordements. » Luis Enrique a une idée de jeu en tête et n’en démordra pas. Il ne fera pas de concession pour mettre Kylian Mbappé plus en valeur et ne souhaite pas tout bouleverser pour un seul joueur, lance le média sportif. « L’incertitude demeure autour de l’état psychologique de l’attaquant français, apparu moins entreprenant sur le terrain. » RMC Sport indique que les supporters parisiens ont encore une fois été au rendez-vous mercredi. « Le Collectif Ultras Paris, mobilisé depuis des jours, a une nouvelle fois affiché son plein soutien à son équipe, tout en respectant les consignes du club autour de la sécurité (en n’utilisant pas de fumigènes par exemple). » RMC Sport conclut en expliquant que pour le match retour, joueurs et staff sont persuadés qu’ils peuvent gagner et se qualifier. C’est le sens du discours de Luis Enrique depuis le coup de sifflet final.