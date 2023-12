Les coulisses du voyage de Warren Zaïre-Emery au Rwanda

Depuis le 20 décembre, les joueurs du PSG profitent de quelques jours de vacances avant d’entamer un début d’année 2024 intense. Warren Zaïre-Emery en a profité pour se rendre au Rwanda.

Après une première partie de saison réussie, où il a très certainement été le meilleur joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery profite de vacances bien méritées avant d’entamer un début d’année 2024 intense pour les Rouge & Bleu. Directement après la victoire du PSG contre Metz au Parc des Princes, le titi s’est envolé pour le Rwanda pour y passer quelques jours. Lors de ce voyage, dans le cadre du partenariat diplomatique entre « Visit Rwanda » et le PSG, Warren Zaïre-Emery a découvert plusieurs coutumes locales.

Deux jours au Rwanda

Le numéro 33 du PSG a rejoint le Rwanda jeudi pour un voyage de deux jours. Comme le rapporte Le Parisien, le jeune milieu de terrain a entamé son séjour par un passage au sein de l’académie rwandaise de football du PSG où il a pu échanger avec les plus jeunes pour leur prodiguer quelques conseils, prendre des photos, signer des autographes, et taper la balle. Il a ensuite poursuivi son voyage avec une randonnée majestueuse au milieu des montagnes de la province du Nord pour découvrir les gorilles dans leur habitat naturel. Il a également découvert les traditions locales. « Un soir, il s’est retrouvé au cœur d’un spectacle de danse typique. En observation au départ, à l’écoute comme à son habitude, le nouveau chouchou du Parc des Princes s’est finalement essayé à quelques pas de danse au coin du feu. » Il s’est également rendu au Mémorial du Génocide à Kigali pour rendre hommage aux victimes du génocide qui a touché les Tutsis en 1994, l’occasion pour lui d’en apprendre plus sur l’histoire du pays, avant de terminer son séjour à bord d’un bateau tout confort. « Il lui était réservé un moment d’exception pour naviguer sur les eaux émeraude du lac Kivu à bord« , conclut Le Parisien.