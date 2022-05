Les images de la visite de quatre joueurs du PSG au Rwanda

Comme annoncé il y a quelques jours, Keylor Navas, Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Julian Draxler ont rejoint le Rwanda pour une durée de trois jours dans le cadre du partenariat entre Visit Rwanda et le Paris Saint-Germain, comme l’a dévoilé le PSG dans un communiqué.

« Les joueurs et leurs familles ont pu commencer à goûter à l’hospitalité rwandaise et à découvrir les nombreux trésors touristiques que recèle le pays. Ils sont partis ce dimanche à la rencontre des fameux Big 5 au sein du Parc National Akagera où ils ont eu la chance d’apercevoir des lions, éléphants, antilopes, zèbres, rhinocéros et autres animaux sauvages dans leur habitat naturel, indique le PSG dans son communiqué. Le Parc National Akagera est la plus grande zone humide du pays et le dernier refuge pour les espèces de la savane au Rwanda. C’est une attraction touristique unique qui abrite plus de 13 000 animaux. Les joueurs se rendront par la suite dans le Parc National des Volcans observer les majestueux gorilles des montagnes. Ils rencontreront également des jeunes fans et des joueurs de l’Academy du Paris Saint-Germain à Kigali. Une visite au Mémorial du Génocide de Kigali sera organisée afin de rendre hommage aux victimes et de s’informer sur les exactions perpétrées contre les Tutsi.«