Vous en avez désormais l’habitude, chaque mardi midi, c’est votre rendez-vous avec le billet d’humeur signé de notre journaliste Mickaël Rufet. Après l’énorme désillusion liée à l’élimination du PSG par le Real Madrid en Ligue des Champions, place au jour d’après et aux pistes qui attendent les décideurs parisiens en vue de la saison prochaine. Et pourquoi pas faire un peu plus confiance aux titis Rouge & Bleu ?

Il ne reste plus que dix matches au PSG pour conclure son exercice 2021-2022, pas un de plus. Dix matches exclusivement au sein de l’élite hexagonale et sans grands enjeux sachant que les Parisiens sont quasiment sûrs, sauf immense cataclysme, de soulever l’hexagoal à l’issue de la saison. Avec ce constat en poche, on pourrait se demander ce qui reste aux joueurs et supporters pour pimenter un chouïa ces deux mois et demi à tirer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les options ne sont pas légions.

En effet, on connait la faculté de Mauricio Pochettino à ne pas faire jouer ses jeunes éléments, pourtant on pourrait logiquement se dire qu’une parcelle d’excitation résiderait à ce niveau. Car oui, le tout dans les prochaines semaines sera également de se projeter sur la saison prochaine. Quels joueurs conserver ? Quels joueurs vendre ? Quels joueurs céder temporairement ? En somme, sur quels éléments s’appuyer pour remonter au front en 2022-2023 et espérer, toujours espérer, la gloire européenne ? Le chantier s’annonce ardu et on a plutôt l’impression que celui-ci commencera à se mettre en place à partir de juin.

Le PSG possède un vivier assez intéressant et il serait dommageable de ne pas s’en servir, même partiellement comme Xavi Simons. Alignant prestation de grande qualité sur prestation de grande qualité avec les U19, l’espoir batave se place indubitablement comme l’attraction majeure à ce niveau. On ne sait pas vraiment quelle est aujourd’hui sa position préférentielle. Baladé un coup au milieu de terrain, puis dans un rôle de soutien en attaque, et enfin en tant que faux numéro 9, le joueur passé par la Masia doit encore se trouver. Mais une chose est sûre, du talent, il en regorge et il ne serait pas illogique de lui laisser du temps de jeu dans les rencontres restantes afin de savoir ce qu’il a réellement dans le ventre. Ainsi, on pourrait émettre un avis plus concret sur son niveau. Possède-t-il les épaules pour entrer dans la rotation ou faut-il le prêter loin de la capitale française pour qu’il puisse faire tranquillement ses gammes ?

Le PSG a trop souvent raté le coche avec ses titis, il serait temps de rectifier quelque peu le tir. Des changements sont dans l’air suite à l’élimination retentissante face au Real Madrid, on espère donc que la place octroyée aux jeunes au sein du projet sera l’un des points discutés. Parce qu’entre nous, quand on voit à longueur de temps des joueurs tels que Julian Draxler ou Mauro Icardi entrer en cours de matches, on ne peut s’empêcher de se dire qu’un Edouard Michut ou un Xavi Simons ne feraient pas tâche dans la rotation. Il faut arrêter de verser des salaires astronomiques à des joueurs qui ne font pas le moindre effort. Il serait plutôt temps de partir sur un projet avec un chouïa plus de sens en termes de hiérarchie et de recrutement. Dans cette optique, le principal problème sera sans nul doute de parvenir à vendre des indésirables possédant des émoluments extrêmement élevés afin de dégraisser un groupe bien trop fourni quantitativement et non qualitativement. La liste des potentiels départs est longue comme le bras : Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Mauro Icardi… Autant de dossiers qui paraissent complexes sur le papier, surtout que, depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Leonardo ne brille pas vraiment de par sa propension à dénicher des acquéreurs. Mais encore faut-il que ce dernier soit toujours en poste lors de l’exercice prochain

À l’inverse, on aimerait voir de jeunes pousses éclore : El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Ismaël Gharbi, Djeidi Gassama, sont autant d’éléments qui pourraient très facilement compléter l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino ou de son successeur. Il serait bénéfique de voir certains de ces joueurs porter la tunique parisienne dans un futur proche, bien plus que revoir les indésirable cités plus haut. Le PSG compte apparemment sur son centre de formation, ce serait peut-être le moment d’allier les promesses aux actes et de montrer de véritables signaux positifs envers la jeunesse parisienne. Si cela reste en état, il ne faudra pas s’étonner que Xavi Simons et d’autres plient bagages définitivement à la recherche de temps de jeu. Néanmoins, pour ce qui est des dix rencontres qui restent à disputer, il faut se rendre à l’évidence, tant que le technicien argentin sera en poste, on a peu de chance de voir cette réalité émerger. Et pourtant, cela n’aurait peut-être pas fait de mal à un Julian Draxler ou à un Mauro Icardi de voir leur passer devant des titis avec une vraie détermination. Ce potentiel recul au sein de la hiérarchie aurait pu les blesser dans leur orgueil afin qu’il fasse simplement ce pour quoi le PSG les paye grassement, jouer au football.