Le PSG a retrouvé le quotidien de la Ligue 1 avec la réception des Girondins de Bordeaux cet après-midi au Parc des Princes. Les Parisiens ont su se ressaisir après la débâcle du Bernabeu contre le Real Madrid ce mercredi en Ligue des Champions (3-1). Les coéquipiers de de Mbappé se sont imposés dans une ambiance hostile et comptent 15 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. Lionel Messi s’est fait remarquer pour être la cible des sifflets des supporters du PSG et pour avoir touché une énième fois le poteau. L’Argentin a été défendu par bon nombre de ses anciens coéquipiers.

Le journaliste Matteo Moretto a donné des nouvelles sur l’avenir de l’international argentin lors d’un podcast avec le compte @MadAboutBarca. Le spécialiste mercato annonce que Leo Messi devrait rester au PSG la saison prochaine. Il explique cela par le fait que le Mondial se jouera au Qatar la saison prochaine, et donc qu’il continuera avec les Rouge & Bleu pour des questions d’image et de contrats. Néanmoins, Matteo Moretto précise que que le rêve de la « Pulga » serait de revenir au FC Barcelone, mais selon lui n’y a aucun signe qui indiquerait cela. Ses informations vont (partiellement) dans le sens de ce qui a pu être révélé par le quotidien L’Équipe plus tôt dans la semaine. Le média sportif indiquait aussi que Messi allait rester en France lors de l’exercice 2022/2023, mais l’expliquait par le fait que l’Argentin se sentait mieux chez les Rouge & Bleu.