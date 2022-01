Les dernières informations italiennes sur le dossier Diallo

Abdou Diallo est actuellement avec le Sénégal afin de participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Mais pas sûr qu’il soit encore un joueur du PSG à son retour de la compétition. Depuis plusieurs jours, son nom est associé à l’AC Milan. Le club milanais cherche un remplaçant à Simon Kjaer, gravement blessé au genou et qui ne reviendra pas cette saison. Le défenseur central ne serait pas contre un départ, même s’il se sent bien à Paris.

Ce lundi matin, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Le quotidien sportif italien explique que le Milan veut faire son marché en France pour remplacer l’international danois. Le joueur du PSG ne serait plus la priorité des dirigeants milanais, qui pisteraient Sven Botman (Lille). Pour s’attacher ses services, il faudrait débourser 30 millions d’euros selon la Gazzetta. Abdou Diallo devient un plan B et il n’y a rien de concret pour le moment.

La Gazzetta dello Sport qui évoque aussi un autre dossier lié au PSG. L’AC Milan aimerait recruter Renato Sanches en cas de départ de Franck Kessié, enfin de contrat en juin 2022. Les Rouge & Bleu sont toujours intéressés par le milieu de terrain ivoirien comme des clubs anglais. Manchester United pourrait passer à l’action si jamais Paul Pogba – également en fin de contrat le 30 juin – partait.