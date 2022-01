Le mercato estival dernier nous a réservé pas mal de surprises du côté du PSG avec les arrivées de joueurs comme Leo Messi, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma. Fraîchement élu meilleur joueur de l’Euro, l’international italien s’était engagé avec le club de la capitale alors que Keylor Navais venait de réaliser une saison de très grande qualité. Au vu de la première partie de l’exercice 2021/2022, les doutes sur la pertinence d’être allé chercher cette nouvelle recrue se sont dissipés. Pourtant du côté de Milan, on ne digère toujours pas ce départ, comme l’indique la légende du club Paolo Maldini dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Gianluigi Donnarumma est une belle personne, pleine d’émotions. Je pense que dans un monde idéal, la seule véritable motivation d’un footballeur devrait être la passion. Mais si votre objectif est d’obtenir une rédemption sociale et de l’argent à donner à votre famille, qui s’est serrée la ceinture pour vous pendant vos années d’enfance, ce sont des motivations compréhensibles. (…) Pour atteindre certains résultats et une certaine stature en tant que joueur, les motivations sportives sont fondamentales. Il peut arriver que les besoins d’un joueur ne correspondent pas à ceux d’un club. Il y a ceux qui préfèrent attendre et ceux qui sont pressés. Ce n’est pas à moi de juger certains choix»