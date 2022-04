C’est un des dossiers brûlants de cette fin de saison, celui concernant Kylian Mbappé. L’international français, en fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Malgré les récents bruits, le futur de l’internationale français se joue entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. L’international tricolore est extrêmement convoité par les Madrilènes pour arriver libre dès cet été, côté parisien, on souhaite ardemment le conserver au moins une à deux saisons de plus. Les échos se contredisent en fonction des médias et de leur proximité avec les clubs en question.

Un futur toujours aussi incertain

Alors que des bruits ont émergé sur les réseaux sur une potentielle prolongation de Kylian Mbappé au PSG, des informations sont venues démentir ces dires. En effet le très bien informé, et réputé pour être proche du clan Mbappé, Julien Maynard a affirmé sur son compte Twitter que le joueur n’avait « pris aucune décision sur son avenir. » Si des discussions « existent avec le PSG et avec le Real Madrid, la tendance est plutôt à un départ ». Ce dernier affirme que « rien n’est fait pour le moment, d’où un certain jeu de poker-menteur entre les 2 clubs. » Quelques minutes plus tard, Fabrizio Romano a aussi partagé ses informations sur ce dossier toujours sur « l’oiseau bleu ». Le journaliste explique que le numéro 7 parisien « n’a pas encore pris de décision sur son avenir, comme il l’a mentionné la semaine dernière. » Le spécialiste mercato confirme que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les deux seules options pour le joueur et « aucun autre club n’est impliqué » dans les négociations. Romano conclut en affirmant que Kylian Mbappé n’a toujours pas « pris de décision finale. » Chaque jour a son lot de nouvelles rumeurs et informations… et ce n’est pas prêt de se terminer !