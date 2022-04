L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions depuis plusieurs mois. Alors que son contrat prend fin le 30 juin prochain, l’international français est au coeur d’une lutte entre le PSG et le Real Madrid. En effet, les dirigeants parisiens souhaitent à tout prix conserver leur numéro 7 en le prolongeant de deux saisons, tandis que le club merengue désire le récupérer libre de tout contrat dans quelques mois. Et selon les dernières informations de L’Equipe, le PSG possède un atout supplémentaire pour espérer prolonger son champion du Monde 2018.

En effet, le quotidien sportif rapporte que le nouveau fair-play financier, qui sera adopté jeudi par l’UEFA, va être bénéfique aux Rouge & Bleu. « il est en effet prévu un net assouplissement du principe de base : ne pas dépenser plus que ses revenus réels, sans possibilité pour les actionnaires de combler les trous en cas de besoin (avec simplement une tolérance de 30 millions d’euros de déficit sur trois exercices comptables). » Ce dernier chiffre passera désormais à 60 millions d’euros avec une garantie de l’actionnaire, ce qui permettra au PSG, grâce à son fond d’investissement QSI, de ne pas être en difficulté.

Dans cette nouvelle mouture du fair play financier (FPF), un salary-cap sera également mis en place « Les clubs ne pourront pas dépenser, en salaires notamment, plus de 70 % de leurs revenus. » Mais cette nouvelle règle verra le jour à partir de 2025. Pendant ces deux ans, une période d’adaptation aura lieu. Les clubs pourront aller jusqu’à 90 % en 2023 et 80 % en 2024. Une période qui pourrait justement permettre au PSG de proposer un salaire XXL à son joueur Kylian Mbappé tout en conservant les deux autres stars de l’effectif, Neymar Jr et Leo Messi, et sans être sous la menace d’une potentielle sanction. « Pile-poil pour les deux années de prolongation agrémentées d’une très forte revalorisation (la star parisienne perçoit aujourd’hui 2,2 millions d’euros mensuels) discutées entre les dirigeants parisiens et le clan Mbappé », rapporte L’E.

Enfin, parmi les nouveaux critères qui seront pris en compte dans le nouveau FPF, la dette des clubs. Si une équipe présente un bilan négatif, il sera dans l’obligation de réduire chaque année son endettement de 10%. Mais, le PSG ne fait pas face à ce problème grâce à son actionnaire. Ainsi, « contrairement à d’autres, Paris peut dépenser sans emprunter », conclut L’Equipe. Un autre atout pour espérer retenir Kylian Mbappé.