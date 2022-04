Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 avril 2022. Le dossier Mbappé bat son plein, quel avenir pour le joueur ? La piste Barça définitivement morte, Dembélé parti… pour rester…

Le Parisien fait un point sur le dossier et explique que de « nouveaux éléments » sont arrivés et le joueur « n’a toujours pas pris sa décision finale ». Ils insistent sur le fait que certains paramètres, nouvellement apparus, sont « susceptibles de guider sa réflexion ».

Le quotidien nous apprend que le joueur base sa réflexion sur deux axes : « Dans un premier temps, ils ont à voir avec son club actuel, le Paris Saint-Germain, qui, rappelons-le, lui a déjà proposé 2 ans de contrat supplémentaires et un salaire annuel de 50 millions d’euros et une prime de 100 millions d’euros. De quoi alimenter sa réflexion, même si celle-ci ne se limite pas à ces considérations économique ».

L’international français « veut savoir quel sera le projet sportif du club et comment il s’inscrirait au sein de celui-ci » et si « Neymar et Messi devaient rester à Paris la saison prochaine – ce qui n’est pas totalement acquis aujourd’hui – il reste des interrogations sur la meilleure manière d’articuler cette MNM. Des questions auxquelles n’a pas permis de répondre avec clarté la saison en cours, quand il y a matière à se demander si la meilleure place du Bondynois dans ce trio d’attaque ne serait pas dans le couloir gauche. »

Suite à son élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain devrait effectuer du changement que ce soit sur son banc de touche ou encore du côté de la direction sportive. Il est donc « délicat pour Mbappé de se positionner sur la prochaine saison au PSG sans connaître, a minima, le nom du prochain patron de l’équipe qu’il s’agisse de l’Argentin ou d’un autre technicien. » Le Parisien nous apprend que « l’avenir du club parisien se discute actuellement à Doha (Qatar) où se trouvent Al-Khelaïfi et l’émir du Qatar, propriétaire du club. » Par ailleurs des clubs de Premier League pourraient se pencher sur le dossier Mbappé.

Le Parisien fait aussi un focus sur les réactions venues d’Espagne suite aux propos du joueur et explique que Marca et AS sont déboussolés. « Ce dimanche, Mbappé a fait vibrer le PSG et rendu nerveux le Real Madrid », écrit AS tandis que du d’El Chiringuito cela a « provoqué un torrent de débats. Mais, un peu partout, le même message est passé par des sources en provenance du Real Madrid ‘Tranquillité’ ».

Marca rajoute qu’au Real, « tout le monde reste calme face à cette situation. La signature du crack français est bouclée. Ce serait une immense surprise de le voir faire marche arrière, face à une décision qui semble être plus que prise ».

Pour le quotidien francilien, chacun avance donc ses pions « mais la pression monte dans la capitale espagnole, où les derniers résultats sont venus cruellement rappeler aux fans madrilènes le besoin de renouveau dans un effectif vieillissant. »

Le quotidien L’Équipe aborde aussi le cas Kylian Mbappé et tente un parallèle avec Lebron James et de « The Decision », lorsqu’il avait annoncé son choix de future équipe en direct à la télévision américaine. Le journal sportif écrit que le PSG « continue de travailler activement et d’espérer la prolongation du champion du monde. Sans que cela ne se traduise par des propositions vraiment nouvelles. […] Les échanges avec le Real Madrid – toujours aussi confiant dans ce dossier – se poursuivent mais n’ont pas débouché sur un accord total et que les difficultés récentes des Merengues face au Barça (0-4) n’ont échappé à personne (y compris dans le camp du joueur). »

Du côté du PSG, « on croit sincèrement que Mbappé demeure en réflexion et que Paris conserve des chances. Le fait qu’il prenne son temps avant de communiquer sa décision n’est pas considéré non plus comme une mauvaise nouvelle. Tant que l’attaquant ne se sera pas prononcé, le PSG tentera tout, quitte à lui consentir des demandes qu’il n’accorderait à personne d’autre, notamment financièrement (salaires, droits à l’image pour lesquels la direction parisienne dispose de plus de moyens que le Real ou un autre concurrent), peut-être même en l’associant à certaines décisions sportives (recrutement) » écrit le quotidien sportif.

L’Équipe nous apprend que le joueur a accepté, après discussion avec le club de la capitale, les demandes d’entretien. De plus ce dernier semble impliqué dans la vie du club puisqu’il a été présent lors des matches des féminines en Ligue des Champions tout comme le handball.

Le média explique qu’en Espagne, on tient pour acquis la signature au Real Madrid et de l’autre côté, le club parisien « se reprend à rêver d’une prolongation arrachée dans la dernière ligne droite », mais le Bondynois veut se laisser les portes ouvertes avant de faire son choix mais ce ne sera pas du côté du FC Barcelone. Si le Barça était venu aux informations et a tâté le terrain sur ce dossier, Mbappé n’a pas donné suite. « À ce jour, les destinations envisagées se comptent sur les doigts d’une main et le géant barcelonais n’en fait en tout cas plus partie. »

Enfin L’Équipe révèle que le club catalan et l’agent d’Ousmane Dembele se sont rencontrés début de semaine dernière pour discuter d’une éventuelle prolongation du joueur. On rappelle que les dirigeants catalans ont renoué le contact avec Moussa Sissoko. Le clan de l’international français « attendait ces retrouvailles avec impatience. » Suite à ses très belles performances, tout le board barcelonais est favorable à voir le joueur étendre son aventure chez les Blagranas, il reste une inconnue : les négociations vont-elles aboutir à un accord économique ?