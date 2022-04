Beaucoup d’incertitudes règnent actuellement autour de la section sportive du PSG. Après les douloureuses éliminations en Coupe de France et Ligue des Champions, le club de la capitale devrait procéder à des changements que ce soit pour Leonardo au poste de Directeur Sportif ou encore pour Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Le coach argentin, longtemps lié du côté de Manchester United ne devrait finalement pas prendre ce poste. En effet selon les informations d’ESPN révélées ce mercredi, le club mancunien serait sur le point de finaliser l’arrivée d’Erik ten Hag en tant que leur prochain entraîneur. Celui qui est actuellement du côté l’Ajax Amsterdam serait tombé d’accord avec la direction mancunienne. Il devrait prendre la place de Ralf Rangnick à la fin de la saison, actuellement intérimaire.

Pochettino malgré tout sur le départ ?

L’arrivée du hollandais de 52 ans mettrait fin à la piste menant à celle de Mauricio Pochettino. L’Argentin pourrait toutefois quitter la capitale française sans trouver de clubs puisque deux autres coachs intéresseraient la direction Rouge & Bleu. Comme l’indique le Daily Mail sur son site internet, le « Poch' » devrait faire ses valises du PSG à la fin de la saison et ceci « quel que soit l’issue du championnat. » Zinedine Zidane et Antonio Conte feraient partie des deux entraineurs favoris pour prendre sa succession à la tête de l’équipe parisienne. Comme nous l’avait révélé Daniel Riolo à notre micro, « Zizou » réfléchirait à la proposition du Paris Saint-Germain et serait en discussions avec les dirigeants du club de la capitale.