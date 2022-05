Les derniers détails sur l’arrivée de Luis Campos au PSG

Dans cette révolution annoncée du côté du Paris Saint-Germain, un homme est au premier rang : Luis Campos. Le Portugais devrait vraisemblablement prendre officiellement la place de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG dans les prochains jours. Selon nos confrères d’RMC Sport, la communication du club sur l’intronisation de son nouveau dirigeant devrait tomber en début de semaine prochaine. Toujours selon la même source : « Il reste encore quelques points à régler entre les deux parties, notamment sur la place exacte de Luis Campos dans l’organisation parisienne et les hommes qui viendront avec l’ancien lillois. Les discussions sont toujours jugées aussi positives au PSG« . Et aujourd’hui, les derniers détails sur cette opération auraient filtrés.

Un passage express à Paris

Selon Fabrice Hawkins, Luis Campos était sous les cieux de la capitale française ce week-end, « et pas pour la finale« . Le journaliste de Prime Video ajoute également que le Portugais de 57 ans a fait un « aller/retour express« . Le Paris Saint-Germain souhaiterait que son nouveau directeur sportif soit un salarié du club, contrairement à ses dernières aventures à Monaco et Lille durant lesquelles il était un conseiller. Fabrice Hawkins affirme enfin que la signature est « en bonne voie« , et nous informe que les détails restants concernent la composition de l’équipe qui travaillera avec Luis Campos