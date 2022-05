Le PSG est sur le point de lancer une révolution. Après avoir réussi à prolonger Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025, beaucoup de changements devraient intervenir au sein de la direction du club. Leonardo n’est plus le directeur sportif des Parisiens et devrait être remplacé par Luis Campos. Annoncée depuis plusieurs jours, l’officialisation de l’arrivée du Portugais (57 ans) ne devrait plus tarder. Selon les informations de RMC Sport, le PSG devrait communiquer à son sujet en début de semaine prochaine. « Il reste encore quelques points à régler entre les deux parties, notamment sur la place exacte de Luis Campos dans l’organisation parisienne et les hommes qui viendront avec l’ancien lillois. Les discussions sont toujours jugées aussi positives au PSG.«

Un retour d’Antero Henrique pas à l’ordre du jour

Alors que l’on évoquait un possible retour d’Antero Henrique au PSG, lui qui aurait eu un rôle dans la prolongation de Kylian Mbappé, ce ne serait pas d’actualité selon le média sportif. Directeur sportif des Rouge & Bleu pendant deux ans (2017-2019), il devrait conserver son rôle auprès du championnat du Qatar et « interviendra de manière extérieure pour le compte du PSG, pour aider sur les ventes de joueurs cet été plus précisément.«