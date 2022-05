Comme en U17, le PSG U19 s’écroule en demi-finale

En demi-finale de son championnat, le groupe U17 du PSG emmené par Stéphane Moreau n’a pas réussi à se hisser en finale. En effet, c’est hier que l’équipe d’Ethan Mbappé et Etienne Michut s’est inclinée 4-1 face à Toulouse, mettant ainsi fin à sa saison. Et aujourd’hui, c’était au tour des U19 dirigés par Zoumana Camara de se dresser face à Monaco, au même stade de la compétition. El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire-Emery manquent à l’appel car concernés par l’Euro U17 avec les Bleus, au même titre que Xavi Simons et Edouard Michut, en vacances après la fin de saison de l’équipe première du PSG. Sur le pelouse d’Amnéville, c’est donc Ismaël Gharbi qui mène l’attaque Rouge & Bleu, aux côtés notamment de Sékou Yansané, et Wilson Odobert. C’est ce dernier qui ouvre le score à la 35e, avant de voir les Monégasques revenir au score dix minutes plus tard.

Les Parisiens dominés en seconde période

Au retour des vestiaires, Yansané donne l’avantage aux Parisiens à la 58e, mais l’AS Monaco recolle au score (2-2) dès la 60e minute. En quatre minutes (69e et 73e) les joueurs de la principauté prennent l’avantage (2-3) et creusent l’écart (2-4) grâce à un doublé d’un certain Edan Diop, petit frère du joueur professionnel de l’AS Monaco … Sofiane Diop. C’est donc sur le score de 2-4 que les U19 du Paris Saint-Germain s’inclinent et mettent fin aux espoirs de prendre une place en finale de leur championnat, malgré une large domination du groupe A tout au long de la saison. Dans cette catégorie, le PSG n’est plus parvenu à remporter le titre de champion depuis 2016.