Une fois n’est pas coutume, le dossier le plus épineux de la planète football s’est déroulé à Paris en cette année 2022. L’épilogue de celui-ci prend place au Parc des Princes, sur une estrade au milieu de l’antre du club de la capitale, avec deux hommes heureux d’avoir conclu un accord qui court désormais jusqu’en 2025 : Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier, président du PSG, a mené d’une main de maître les négociations avec son attaquant star, sans négliger son clan, sa famille, son entourage. Les coulisses de ce feuilleton, dévoilées par nos confrères du Parisien, premier média hexagonal à avoir publiquement et officiellement évoqué la prolongation de contrat plutôt que le départ au Real Madrid, nous apprennent que très tôt, le directeur sportif du PSG, Leonardo, fut hors de la course dans ces négociations on ne peut plus importante pour la suite du projet des dirigeants qataris à la tête du Paris Saint-Germain. Son président, le « soupçonnait d’un double jeu : fermeté devant les micros quand il évoquait un départ de Mbappé mais capable de tractations en coulisses pour qu’il rejoigne le Real Madrid ou un autre club« , peut-on lire dans les colonnes du Parisien.

Lundi 2 mai, un rendez-vous de la plus haute importance

Durant toute la saison 2021- 2022, le président du PSG a conservé le contact avec le clan Mbappé. Au début de cet exercice, au mois d’août dernier, le joueur veut partir et le fait explicitement savoir. Ses dirigeants s’opposent à cette idée. Une fois la saison entamée, le joueur est au travail et reste concentré sur l’objectif du dixième titre de champion de France de son club notamment. A cet instant, selon Le Parisien, le dossier a 80% de chances de prendre fin à Madrid et 20% à Paris. Conscient de cette situation, Nasser Al-Khelaïfi ne lâche pas la corde, ce qui entraîne divers discussions avec le clan de son joueur, notamment la mère, Fayza Lamari. Cette dernière a été reçu au Qatar, à Doha, par le président du PSG « dans ses bureaux du tennis club de Doha ou dans des palaces« , où les choses se sont dites « de manière courtoise mais franche« .

Difficile d’imaginer la scène : Nasser Al-Khelaïfi assis dans le salon de son appartement dans l’ouest parisien, faisant face à Kylian Mbappé. Un rendez-vous qui aurait duré près de cinq heures. Ce lundi 2 mai, le numéro 7 parisien hésite toujours, et ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Pour le convaincre, le président du PSG tire sur la corde sensible de son attaquant star : le sportif. Le joueur lui-même le dira lors de la conférence de presse du 23 mai dernier au Parc des Princes : « On a parlé pendant des mois de sportif, pendant des heures de droits à l’image et pendant des minutes d’argent« . Le premier critère a été évoqué avec insistance entre les deux hommes. Le dirigeant Rouge & Bleu aurait reconnu des erreurs dans le passé, avancé des arguments en faveur de « construction d’un projet, de compétences aux bons endroits« , et c’est également ce jour-là que Nasser Al-Khelaïfi parle de Luis Campos à Kylian Mbappé. Un homme que le joueur connaît depuis ses 14 ans, et notamment son époque monégasque. Concernant l’atmosphère et le ressentit du président du PSG autour de ce rendez-vous crucial, Le Parisien écrit : « Il promet non pas des changements, mais une révolution, et sent dans le regard de son interlocuteur qu’à chaque annonce, il marque des points. Les deux hommes se quittent au cours d’un match amical interminable mais Al-Khelaïfi pense avoir remporté une manche décisive. La suite ne le démentira pas« .

La décision tombe le 19 mai

C’est donc deux jours avant l’annonce en grande pompe que Kylian Mbappé, au téléphone, annonce la grande nouvelle à son président. Ce jeudi 19 mai scelle l’avenir du joueur qui a pris sa décision et fais son choix entre deux offres similaires sur la table. Le lendemain, le vendredi 20 mai, encore une fois la phrase de Mbappé « on a parlé pendant des mois de sportif, pendant des heures de droits à l’image et pendant des minutes d’argent » raisonne. Car en effet, en une journée, joueur et dirigeants se mettent à table pour parler de l’aspect financier et trouver un accord. Les bases du nouveau contrat étaient établies bien avant. Le soir même, le club rallume les lumières au Parc des Princes, et organisent le shooting photo afin de prendre les meilleures images possibles pour l’annonce officielle qui interviendra le lendemain. Et le lendemain, quelques minutes avant le coup d’envoi de la dernière journée de championnat face à Metz, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé monte sur une estrade au milieu du Parc des Princes, micros à la main et l’annonce est faite devant un public qui bouillonne en attendant la prise de parole de leur attaquant, tant les informations filtraient tout au long de ce samedi, et même quelques heures avant.

En vacances depuis sa prolongation de contrat et le dernier match de la saison du PSG, Kylian Mbappé a été aperçu dans le sud de la France notamment à l’occasion du Festival de Cannes. Selon les informations du Parisien : « Tous ceux qui l’ont croisé racontent un jeune homme heureux comme jamais« .