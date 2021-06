Le moment semble décisif dans le dossier Achraf Hakimi (22 ans), une des pistes estivales du PSG. Le joueur de couloir droit hispano-marocain a été mis sur le marché par l’Inter qui doit renflouer ses caisses d’ici le 30 juin mais reste à savoir qui le transfèrera : Paris ou Chelsea. Selon Sky Sport, le champion d’Europe est actuellement devant le PSG. Les Nerazzurri et les Blues continuent de négocier. D’autant plus que le club londonien a un joueur qui intéresse les Milanais : le latéral gauche espagnol Marcos Alonso. C’est ce que Gianluca Di Marzio a expliqué dans l’émission Calciomercato – L’Originale : “L’Inter et Chelsea continuent de parler d’Achraf Hakimi , plus Chelsea que le PSG”, a confié le journaliste sportif. Mais en même temps, Chelsea aurait tout de même un plan B. D’après la Gazzetta dello Sport, le club de Thomas Tuchel est également sur l’international espagnol Adama Traoré (25 ans, Wolverhampton) pour son couloir droit.

Du côté du Corriere dello Sport, on explique que l’Inter Milan a fait passer ses exigences de 80M€ à 70M€ puisqu’il ne reste que dix jours pour sauver ses comptes. Mais la concurrence entre Chelsea et le PSG augure du meilleur pour les dirigeants Nerazzurri (“Marotta et Ausilio veulent lever un maximum de cash”). Leonardo a mis un peu plus de 60 millions sur la table, rapporte le journal sportif. Achraf Hakimi “a déjà un accord avec le PSG pour un salaire de 8 millions par saison, alors qu’avec Chelsea il n’a pas encore trouvé d’accord”, souligne le quotidien.