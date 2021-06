Arsenal entend changer et renforcer son effectif après une saison extrêmement décevante. Pour la première fois depuis 25 ans, les Gunners ne seront pas européens en 2020/21. Ce sera toujours avec Mikel Arteta, qui se voit même accorder un soutien financier par ses employeurs afin de recruter. Le défenseur central international anglais (sous contrat avec Brighton & Hove Albion) Ben White (23 ans) est une des cibles du manager. Arsenal a vu une première offre de 40 millions de livres rejetée par Brighton, selon The Mirror. “Il est entendu que les Seagulls n’examineront que les offres supérieures à 50 millions de livres sterling (58M€) pour le défenseur anglais”, lit-on. Fâcheux pour les Gunners. Et puis, un autre technicien pense à Ben White, explique The Mirror, celui qui est sur le banc du PSG : Mauricio Pochettino. “Poch a gardé un œil attentif sur White pendant sa période de prêt avec Leeds et a reçu des rapports élogieux de Marcelo Bielsa, qui a travaillé avec le joueur à Elland Road. Bielsa avait voulu signer White de manière permanente après avoir aidé Leeds à remporter le Championship et à être promu dans l’élite. Mais Brighton a refusé de le vendre et sa valeur a explosé”, écrit Sarah Rendell. Dans ce qui semble être surtout une rumeur du dimanche.