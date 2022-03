C’est une grosse frayeur qu’ont eu les supporters du PSG en ce lundi après-midi ! Alors que les Rouge & Bleu vont s’envoler ce mardi matin vers l’Espagne pour disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, la nouvelle d’un potentiel forfait de Kylian Mbappé a donné des sueurs froides aux suiveurs du Paris Saint-Germain. Annoncé comme limite forfait, le numéro 7 du PSG devrait toutefois tenir sa place face aux Madrilènes.

(MAJ, 18h40) – Le Parisien confirme que les examens effectués sont très rassurants. Néanmoins, il faudra attendre ce mardi soir pour que le PSG prenne sa décision définitive quant à la titularisation ou non de Kylian Mbappé sur la pelouse du Bernabeu ce mercredi soir. De son côté, Saber Desfarges confirme, via son compte Twitter, que le numéro 7 francilien sera bien présent au sein du groupe concocté par Mauricio Pochettino. Une excellente nouvelle en somme alors que la panique n’était pas loin pour les supporters rouge et bleu.

🔴🔵 Kylian Mbappé SERA du déplacement parisien à Madrid demain matin.

Le Parisien est dans le groupe ✈️ pic.twitter.com/MAaHOwX6T3 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) March 7, 2022

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, il y aurait eu « plus de peur que de mal » pour Kylian Mbappé après le contact reçu par Idrissa Gueye. Les différents examens pratiqués par le club de la capitale ont été rassurants. Le numéro 7 Rouge & Bleu « devrait être en mesure de tenir sa place ce mercredi », à Madrid. Le quotidien sportif révèle que c’est un « rendez-vous auquel il tient particulièrement. »

Même son de cloche pour le journaliste pour Goal.com, Marc Mechenoua, Mbappé va se tester ce mardi lors du dernier entraînement à Madrid mais « il a de bonnes chances de démarrer contre le Real Madrid » même s’il « devra serrer les dents. »

Le journal Le Parisien assure que l’international français fera quoiqu’il arrive le voyage avec le groupe demain matin.

Pour le média RTL, Philippe Sanfourche explique que le joueur a eu très peur, puisqu’il a entendu un crack au moment de l’impact, mais les examens n’ont révélé aucune fracture. L’attaquant n’est pas encore forfait. De plus, le joueur ne voulait pas que l’on communique quel pied était touché pour ne donner aucun indice aux adversaires.