Verratti : « Je suis un amoureux du PSG »

Dans deux petits jours, le PSG se rend sur la pelouse du Real Madrid pour les 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Un choc au sommet particulièrement attendu qui verra les Parisiens défendre leur court avantage de 1-0 de l’aller. Et pour l’avant-match, histoire de faire monter la pression un chouia, Marco Verratti a livré quelques mots auprès du site officiel du club de la capitale. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs sujets tels que la façon d’aborder le retour ou son amour pour le PSG.

La manière d’aborder ce match retour

« Je pense qu’il ne faut pas trop penser au match aller, au résultat qu’on a fait. C’est comme si on avait joué la première mi-temps et qu’il nous restait la deuxième à disputer. On a un petit avantage, mais ça ne veut rien dire, on ne pourra pas chercher à défendre, surtout que ce n’est pas notre jeu. Et qu’on ne sait pas faire. Je pense qu’il faut y aller avec un gros mental, avec beaucoup de personnalité. Il faudra qu’on cherche à jouer notre jeu et être à 100%, que ce soit mentalement ou tactiquement. Individuellement aussi, parce que ce sera très important de gagner des duels, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Donner notre maximum pour faire un grand match, parce que contre Madrid, jouer à 80% ne suffira pas. Ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Il faut mériter cette qualification et aller là-bas pour gagner. »

Le match auquel il faut s’attendre

« Il faudra livrer un grand match. Faire encore mieux que ce qu’on a produit au Parc, parce que on sait que ces joueurs, chez eux, vont forcément jouer différemment. Après, on connait les ingrédients à mettre pour gagner un match. Ce que je veux dire, c’est qu’avec les joueurs qu’on a, pour moi, on peut parvenir à contrôler le match. On a aussi une équipe qui peut jouer les contre-attaques, parce qu’avec la vitesse qu’on a devant, avec les grands joueurs qui font des passes, avec Messi, Neymar, Di Maria, Kylian, quand on a de l’espace, on arrive à être encore plus dangereux. On connait cette équipe et on va préparer ce match comme on a préparé le match aller, de la meilleure façon possible. Je suis sûr qu’on sera prêts. »

Sa vision du PSG

« Moi, je suis un peu à part, parce que je suis amoureux de ce club. J’ai grandi avec le club, ça fait 10 ans que je suis là. Mais c’est une équipe qui est spéciale. Spéciale en tout. C’est une équipe, qui, je le sais, un jour, fera encore plus que ce qu’elle fait aujourd’hui, et que ce sera encore plus magnifique. Après on sait tous qu’on a un grand objectif, et on se donne à fond pour l’atteindre. On sait qu’il y a aussi d’autres équipes qui ont le même objectif que nous, mais on se rapproche. On a fait une finale et une demi-finale sur deux années consécutives et ce n’est pas facile à réaliser dans cette compétition où on va toujours rencontrer de grandes équipes. Mais il faut essayer et tout donner. Il ne faut pas avoir de regrets, être à 100%. Et après on peut sortir du terrain avec la tête haute, parce qu’on a tout donné. »