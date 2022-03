Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 mars 2022. Les difficultés parisiennes à l’extérieur et les enseignements avant le match face au Real Madrid, la solide charnière centrale Kimpembe-Marquinhos, un retour important à l’entraînement et les casse-têtes pour Mauricio Pochettino à certains postes.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant les difficultés parisiennes à l’extérieur avant le déplacement sur la pelouse du Real Madrid ce mercredi en Ligue des champions. Si les Parisiens affichent un bilan quasi parfait à domicile, les matches à l’extérieur restent le point faible de l’équipe depuis le début de la saison. Le club de la capitale possède un bilan assez faible de 7 victoires, 6 nuls et 4 défaites (L1 + C1) et seulement deux matches sans but encaissé (face à Reims et l’OM). En phase de poules de Ligue des champions, les Rouge & Bleu ne s’étaient pas imposés en trois matches (2 nuls et 1 défaite) « Quand elle quitte le Parc, la formation de Pochettino change d’attitude, perd en agressivité, se résigne plus vite. C’est une question d’état d’esprit. Il ne voyage pas avec le PSG. »

Concernant Neymar Jr, son cas reste complexe. Revenu d’une longue blessure à la cheville, le numéro 10 parisien monte en puissance et « sa vision du jeu, son sens de la passe restent évidemment intactes. » Cependant, le Brésilien manque encore de rythme et a besoin d’enchaîner avant de retrouver 100% de ses capacités. Malgré tout, le joueur de 30 ans est considéré comme un titulaire indiscutable car Ángel Di María « n’offre aucune alternative crédible » et « traverse sa pire saison parisienne depuis son arrivée en 2015. » Pour le poste de gardien de but, Gigio Donnarumma semble avoir pris le meilleur sur Keylor Navas ces dernières semaines. « L’Italien prend moins de buts, en impose plus, joue plus haut, relance mieux. » Si le champion d’Europe 2021 débute face au Real, Mauricio Pochettino aura certainement établi une hiérarchie au poste de gardien de but.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la charnière centrale Presnel Kimpembe et Marquinhos. Depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, « leur collaboration aux entraînements et sur le terrain en fait aujourd’hui une des charnières les plus performantes sur le continent. » En Ligue 1, le club de la capitale possède la deuxième meilleure défense du championnat (24 buts encaissés) juste derrière l’OGC Nice (21). En Ligue des champions, « la défense parisienne est de loin l’équipe qui stoppe le plus d’attaques adverses (31) et gagne un maximum de duels (46 contre 48 pour Chelsea) », parmi les clubs qualifiés pour les 8es de finale de la compétition. Une association appréciée par l’ancien défenseur des Rouge & Bleu, Alain Roche. « Leur complémentarité s’est affinée avec les matches, et aujourd’hui ils jouent ensemble les yeux fermés. Ce que j’aime, c’est que chacun à sa manière fait peur aux attaquants adverses. Kimpembe impressionne les attaquants par son engagement et sa force dans les duels, tandis que Marquinhos procure un sentiment d’impuissance à son adversaire direct qui se demande en vain comment il va pouvoir l’éliminer. »

Ce dimanche, deux bonnes nouvelles sont venues du Camp des Loges. Absent les 10 derniers jours en raison d’une alerte à la cuisse, Achraf Hakimi a retrouvé l’entraînement collectif. Le latéral droit « est en passe de réussir son pari » pour être apte et possiblement titulaire pour le huitième de finale retour face au Real Madrid. De son côté, Leandro Paredes se remet de sa lésion aux adducteurs et sera « éventuellement dans le onze parisien en fonction des choix du staff. »

L’Equipe met en avant les différents casse-têtes de Mauricio Pochettino avant le match de Ligue des champions face au Real Madrid. L’entraîneur parisien doit encore trancher à trois postes avant ce choc européen. Premièrement, qui sera titulaire dans le but parisien entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma ? Si la règle de l’alternance est toujours en place, le Costaricien pourrait disputer ce match car l’Italien était titulaire lors de la rencontre aller. Surtout que son expérience et sa connaissance du Stade Santiago Bernabéu peuvent être un plus pour les Rouge & Bleu. Cependant, si le staff parisien décidait de titulariser l’ancien de l’AC Milan, « cette décision constituerait un coup de tonnerre dans la vie du vestiaire parisien, puisqu’une hiérarchie se dégagerait enfin au poste de gardien. »

L’autre incertitude concerne le poste de latéral droit. Touché au quadriceps ces derniers jours, Achraf Hakimi n’a pas pris part aux deux derniers matches du PSG (face à l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice) et est resté aux soins en fin de semaine. De retour à l’entraînement ce dimanche, le Marocain « suit le protocole prévu pour lui permettre d’être opérationnel à Bernabeu et la tendance est à l’optimisme en interne. » Mais sa présence n’est pas encore assurée et Thilo Kehrer serait le principal candidat pour occuper ce poste de latéral droit. Autre solution peu probable : « une défense à trois avec Di Maria en piston droit. »

Enfin, la dernière interrogation se situe au milieu de terrain. Qui accompagnera Marco Verratti et Danilo Pereira ? Dans le traditionnel 4-3-3 de Mauricio Pochettino, la troisième place se jouera entre Leandro Paredes et Idrissa Gueye. L’Argentin avait disputé le match aller mais souffre des adducteurs depuis quelques semaines. Il avait surtout apporté son tempérament et sa touche technique lors de cette rencontre au Parc des Princes. Mais pourra-t-il prendre part à un match à haute intensité après trois semaines sans rythme ? Surtout que la présence de l’un ou de l’autre pourrait avoir une influence dans le rôle de Marco Verratti. Avec l’Argentin, l’international italien peut évoluer dans un rôle de relayeur tandis qu’une titularisation d’Idrissa Gueye pourrait le faire redescendre au poste de sentinelle. « Il serait alors plus loin du trio offensif et moins apte à assurer la liaison milieu-attaque. »