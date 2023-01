Les dessous du match amical du PSG en Arabie Saoudite

Après le match contre Rennes en Ligue 1 (15 janvier), le PSG devrait se rendre en Arabie Saoudite pour y jouer un match amical contre une équipe « all stars » locale, mélange des deux équipes rivales du royaume : Al-Hilal et Al-Nassr.

Le PSG a débuté sa deuxième partie de saison avec deux matche de Ligue 1 contre Strasbourg (2-1) et Lens (3-1). Il enchaînera ensuite avec la Coupe de France contre Châteauroux, puis deux matches de championnat contre Angers (11 janvier) et Rennes (15 janvier). Le PSG pourra aussi jouer un seizième de finale de Coupe de France le 22. Entre Rennes et ce potentiel 16es, le club de la capitale devrait se rendre en Arabie Saoudite pour y défier une équipe de joueurs mélangés des deux équipes phares du royaume, Al-Hilal et Al-Nassr. Selon Le Parisien « à ce jour, le PSG attend encore une ultime validation des organisateurs saoudiens » pour cette rencontre qui doit se jouer le 19 janvier. Un match qui doit être le dernier affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Un voyage express en Arabie Saoudite

Un nouvel affrontement entre les deux extraterrestres du football mondial qui « est particulièrement séduisant même si sportivement, le rendez-vous n’aura aucun intérêt. » Selon le quotidien francilien, Cristiano Ronaldo n’a pas encore donné son accord pour cette rencontre contre le PSG, « mais on l’imagine mal refuser de laisser la vedette à Messi et Mbappé en visite dans son nouveau royaume. » Le Parisien explique que « la tenue de cette rencontre interroge. » Elle se jouera entre Rennes et le potentiel seizième de finale de Coupe de France et à moins d’un mois du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le quotidien régional explique que les Parisiens décolleront pour le Qatar le 17 janvier, avant de passer la journée du 18 à Doha pour plusieurs activités à caractère commercial « avec des partenaires qatariens, dont une visite du centre médical Aspetar. » Le 19, ils feront le court voyage (1h30) entre le Qatar et l’Arabie Saoudite pour disputer le match, qui devrait se tenir dans l’après-midi. Le PSG rentrera à Paris le soir même.

Un accord contractuel très lucratif

Le Parisien rappelle que le PSG « était, en réalité, tenu par un accord contractuel très lucratif pour aller disputer ce match à Riyad« , qui aurait d’ailleurs dû se tenir l’hiver dernier, mais la pandémie de Covid l’avait rendu impossible. « Compte tenu du contexte économique, cette tournée est importante, même si elle peut apparaître comme une aberration d’un point de vue sportif« , conclut le quotidien francilien.