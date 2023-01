Plusieurs absents à l’entraînement du PSG avant Châteauroux

Demain soir, le PSG se déplace sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. À la veille de cette rencontre, les Parisiens se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges.

Afin de préparer son match contre le club de National de la Berrichonne de Châteauroux en 32es de finale de Coupe de France, les joueurs du PSG se sont entraînés une dernière fois ce jeudi matin. Les 15 premières minutes de la séance étaient ouvertes aux médias. On a donc pu faire un point sur les joueurs sur lesquels pourra compter Christophe Galtier pour le match de demain.

Messi présent, Neymar absent

Revenu hier au Camp des Loges, Lionel Messi était encore présent avec ses coéquipiers du PSG à l’entraînement collectif de ce jeudi. Malgré sa présence, il y a peu de chances qu’il soit dans le groupe pour le match contre Châteauroux. Suspendu contre Lens, Neymar peut concourir pour une place dans le groupe parisien. Mais le Brésilien n’était pas présent à l’entraînement lors des 15 premières minutes de l’entraînement. Le point médical et la conférence de presse de Christophe Galtier devraient apporter plus de précision sur cette absence. Suspendu pour ce match de Coupe de France, Marco Verratti était aussi absent de l’entraînement. Comme depuis la reprise, de très nombreux titis étaient présents. Les habituels El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Warren Zaïre-Emery mais également Ethan Mbappé ou encore Ilyes Housni. Gravement blessé la saison dernière avec Bordeaux, Timothée Pembélé, qui a fait son retour à l’entraînement collectif depuis quelques jours, était encore-là ce jeudi. Blessés, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanches étaient absents de la séance.

✅🇦🇷 | Messi est bel et bien présent à l’entraînement collectif mais il ne devrait pas être dans le groupe pour affronter Châteauroux ce vendredi 🏆 pic.twitter.com/ltB16tRThL — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 5, 2023

🚨 | Neymar pour le moment absent de l’entraînement collectif 🇧🇷❌#CDF pic.twitter.com/y6Ypf2mf0q — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 5, 2023