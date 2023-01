PSG Bayern

À la recherche d’un gardien de but suite à la blessure de Manuel Neuer, le Bayern Munich aurait enfin trouvé la recrue idéale pour remplacer l’Allemand en vue du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG. À cela s’ajoute un futur renfort en défense.

De retour à l’entraînement ce mercredi, le Bayern Munich aura encore un peu plus d’un mois pour préparer le huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG (14 février). Et ces dernières semaines, les dirigeants bavarois travaillaient intensément pour trouver un remplaçant à Manuel Neuer. Après une fracture à la jambe lors de vacances au ski, l’international allemand est indisponible jusqu’à la fin de la saison. Et afin de pallier ce forfait, deux solutions étaient envisagées par le board munichois : un retour d’Alexander Nübel, prêté à l’AS Monaco, ou une arrivée du portier du Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. Et le choix se porterait finalement sur le gardien suisse.

Accord verbal entre Sommer et le Bayern Munich

En effet, selon les informations de Sky Sport Allemagne, Yann Sommer aurait trouvé un accord verbal avec le Bayern Munich pour une arrivée dès cet hiver. Un contrat jusqu’en 2025 serait notamment à la clé. « Sommer devrait arriver rapidement pour remplacer Manuel Neuer (fracture de la jambe), car le Bayern n’a jusqu’à présent pas obtenu l’autorisation de l’AS Monaco pour rappeler Alexander Nübel et Hasan Salihamidzic a donc dû se mettre à la recherche d’une alternative de premier choix », rapporte le média. Ainsi, le dirigeant bavarois a accéléré dans les discussions pour une arrivée du Suisse de 34 ans, qui possède le profil adéquat pour remplacer Manuel Neuer. Désormais, reste à connaître la position de Mönchengladbach. Toujours selon Sky Sport Allemagne, le club allemand aurait pour objectif de se servir de l’argent du transfert de Yann Sommer pour le réinvestir dans son successeur. « Mais il faut d’abord le trouver. De plus, on ne sait pas encore combien le Bayern paierait pour Sommer. »

Daley Blind proche de rejoindre le Bayern

Et en attendant le dénouement final pour le poste de gardien de but, le champion d’Allemagne compte bien se renforcer à d’autres postes. Afin de compenser l’absence de Lucas Hernandez, également blessé jusqu’à la fin de saison, le Bayern Munich veut se renforcer en défense et a jeté son dévolu sur Daley Blind. Libéré de son contrat avec l’Ajax Amsterdam il y a quelques jours, le Néerlandais de 32 ans est en passe d’être la première recrue hivernale du club de Bundesliga, d’après les informations de De Telegraaf et The Athletic. Le défenseur, qui peut aussi bien évoluer au poste de latéral gauche et en défense centrale, va bientôt passer sa visite médicale et devrait signer un contrat de six mois plus une année en option.