Neymar réalise un très bon début de saison. Toutes compétitions confondues, le Brésilien (30 ans) a participé à 10 matches pour 11 buts et 7 passes décisives. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 (8 réalisations) et le deuxième meilleur passeur (6 offrandes). Arrivé au PSG en 2017, l’ancien barcelonais va atteindre une barre symbolique ce week-end avec le match contre Lyon. En effet, s’il joue, il atteindra la barre des 100 matches en championnat de France.

Décisif 120 fois en 99 matches

En 99 matches de Ligue 1, le numéro 10 du PSG a marqué 77 buts et délivré 43 passes décisives. Il est donc impliqué sur 120 buts. Depuis son arrivée, seul Kylian Mbappé fait mieux avec une implication sur 168 buts en 148 matches (126 buts et 42 passes décisives). Depuis le début de la saison 2006-2007, Neymar est le deuxième joueur avec le plus de réalisations en 100 matches. Il est juste devancé par un légende des Rouge & Bleu, Zlatan Ibrahimovic avec 84 buts (Neymar, 77).

Joueurs les plus décisifs en Ligue 1 Uber Eats depuis les débuts de Neymar au PSG (le 13 août 2017)

1. Kylian Mbappé, 168 buts en 148 matchs (126 buts et 42 passes décisives)

2. Neymar, 120 buts en 99 matchs (77 buts et 43 passes décisives)

3. Andy Delort, 89 buts en 164 matchs (63 buts et 26 passes décisives)

4. Memphis Depay, 88 buts en 120 matchs (57 buts et 31 passes décisives)

5. Angel Di Maria, 87 buts en 138 matchs (40 buts et 47 passes décisives)

Buts inscrits après 100 matchs depuis la saison 2006/07 en Ligue 1 Uber Eats

1. Zlatan Ibrahimovic, 84 buts

2. Neymar, 77 buts en 99 matchs

3. Kylian Mbappé, 63 buts

4. Radamel Falcao, 62 buts

5. Memphis Depay, 43 buts