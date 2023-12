Les détails de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA

Le fonctionnement de la Coupe du monde des clubs va totalement changer, et tout ça à partir de 2025. Le PSG va en faire partie, dans une compétition de 32 équipes.

Le PSG 4e du classement UEFA

En juin/juillet 2025, pendant un mois de compétition, des clubs de différents continents vont se confronter pour remporter le tournoi. La nouvelle formule a été validée ce dimanche et le PSG pourra y participer grâce à ses performances des qu’âtres dernières saisons. La CAF (Afrique) a 4 places, comme l’AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord). L’UEFA (Europe) possède 12 places, le Conmebol (Amérique du sud) 6 et l’OFC (Océanie) 1.

Les trois derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, Chelsea (2021), Real Madrid (2022) et Manchester City (2022) sont qualifiés d’office. Pour les équipes restantes de l’UEFA, « les principes méthodologiques préexistants actuels aux fins du calcul du coefficient de club de l’UEFA (…) ont été appliqués pour déterminer le classement des clubs européens », a déclaré la FIFA. Le Bayern Munich, l’Inter, le FC Porto et le SL Benfica accompagneront le PSG, qui est actuellement 4e du classement UEFA.

