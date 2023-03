Dès 2025, la Coupe du monde des clubs connaîtra une vraie révolutions. On avait déjà eu de premières précisions à ce sujet il y a plusieurs mois de cela. Et ce jour, la FIFA en a dit encore un peu plus.

La Coupe du monde des clubs, dans la version que l’on connaît aujourd’hui, a été instaurée en 2007. 18 ans plus tard, cette compétition va donc faire peau-neuve. Exit les 7 équipes qualifiées initialement et place désormais à 32 candidats. Les clubs qui y participeront seront répartis comme suit : 12 clubs européens, 6 clubs d’Amérique du Sud, 4 clubs pour la CONCACAF, 4 clubs pour l’Asie,, 1 club pour l’Océanie et un club hôte. Une compétition qui se déroulera tous les quatre ans à partir de 2025.

Et ce jour, l’instance a précisé les règles pour accéder à cette Coupe du monde des clubs. Déjà, les quatre derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, soit 2021, 2022, 2023 et 2024, sont qualifiés d’emblée. Chelsea et le Real Madrid, les deux derniers champions en titre, possèdent donc d’ores et déjà leur ticket. Les pays concernés ne pourront envoyer que deux participants au maximum. Sauf dans une exception : que trois clubs d’un même pays remportent trois Ligue des Champions en quatre ans. Enfin, les futurs protagonistes seront désignés via un classement lié aux performances en C1.

Les règles exposée par la FIFA pour sa nouvelle compétition

Pour les confédérations disposant de plus de quatre créneaux (Europe et Amérique du Sud) : accès pour les champions des quatre éditions précédentes de la première compétition de clubs de la confédération (Ligue des champions pour l’Europe) + des équipes supplémentaires à déterminer par un classement des clubs basé sur la même période de quatre ans (entre 2021 et 2024).