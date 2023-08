Poussé vers la sortie, Marco Verratti est toujours un joueur du PSG à quelques jours de la fin du mercato estival. Et une piste s’est refroidie pour le milieu parisien.

Après une décennie passée au sein du PSG, l’avenir de Marco Verratti chez les Rouge & Bleu s’écrit en pointillé. Arrivé en 2012 et récemment prolongé jusqu’en 2026, l’Italien de 30 ans est invité à quitter le club, comme Neymar parti depuis à Al-Hilal, et ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Pour preuve, le coach espagnol n’a pas convoqué le champion d’Europe 2021 lors des deux premiers matches de Ligue 1 en raison de son avenir flou. Et à ce jour, seuls deux clubs d’Arabie saoudite ont montré un intérêt concret pour l’ancien de Pescara : Al-Hilal et Al-Ahli, clubs avec lesquels l’international italien aurait déjà un accord contractuel. Mais l’une de ces pistes s’est refroidie.

Al-Ahli négocie avec d’autres joueurs

Après avoir trouvé un accord de principe avec le numéro 6 du PSG, Al-Ahli a refroidi les négociations. Et pour cause, l’entourage du joueur souhaitait revenir dessus avec une contre-proposition. « Une situation qui n’a pas plu aux dirigeants saoudiens qui ont mis sur pause les discussions en attendant de voir l’évolution de leurs autres pistes au milieu de terrain », rapporte L’Equipe. La formation basée à Djeddah a déjà mené des négociations avec Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Hakan Calhanoglu (Inter Milan) et un autre milieu de terrain dont le nom n’a pas filtré, précise L’E.

Reste désormais à connaître l’évolution des discussions avec l’autre club d’Arabie saoudite, Al-Hilal, qui avait déjà formulé une offre de 30M€, refusée par la direction du PSG qui en attendrait au minimum 60M€. Surtout que les prétendants en Europe (Bayern Munich, Manchester United) ne sont pas encore passés à l’offensive. À 9 jours de la fermeture du mercato estival (le 31 août à 23h59), le futur de Marco Verratti est toujours aussi incertain et pour le moment l’Italien de 30 ans continue à s’entraîner avec le groupe principal des Rouge & Bleu.