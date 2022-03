Hormis le huitième de finale retour face au Real Madrid le 9 mars prochain, ce qui cristallise toutes les attentions, c’est l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 francilien reste évasif à ce sujet, préférant se concentrer sur le terrain. De son côté, Le Parisien a lâché une petite bombe ce mardi soir en relayant la dernière offre de contrat faite par le board rouge et bleu à son joyau : un salaire net de 50 millions d’euros sur deux ans, ainsi qu’une prime à la signature de 100 millions. Une information qui laisse quelque peu dubitatif Nicolas Anelka, comme celui-ci l’a exposé sur les ondes de RMC.

« Déjà, Kylian Mbappé ne parle jamais d’argent, il parle uniquement du sportif. Aujourd’hui, ceux qui parlent d’argent et de chiffres, c’est les médias. Je m’interroge sur cette information. Je me demande comment ils peuvent connaître une proposition seulement orale. Je trouve cela incroyable de parler de telles sommes sans connaître les tenants et aboutissants. Je pense que Kylian Mbappé a déjà pris sa décision. Je ne sais pas s’il va rester ou partir, mais faire tout cela et rester, je ne comprendrais pas. Le PSG a raison de tout tenter pour le retenir. L’argent n’est pas le point principal, mais il entre toujours en ligne de compte, on ne va pas se mentir. Il veut avoir le meilleur contrat au PSG, tout simplement parce que c’est le meilleur joueur de l’équipe aujourd’hui. S’il a le troisième meilleur contrat du club, ce n’est pas possible. »