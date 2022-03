Marcelo s’exprime avant le match contre le PSG

Le PSG affronte le Real Madrid dans une semaine dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Après un succès mérité, et obtenu dans les ultimes secondes de la partie grâce à un but exceptionnel de Kylian Mbappé, les Parisiens débarqueront dans la capitale espagnole avec un léger avantage. Suspendus pour cette prochaine rencontre, Ferland Mendy et Casemiro vont particulièrement manquer aux Madrilènes et c’est donc Marcelo qui a une chance d’être titularisé pour ce choc européen. Interrogé par l’émission El Hormiguero, l’international brésilien s’est exprimé sur cette affiche de C1.

« Une blessure de Mbappé pour le 9 mars ? Qu’est-ce qui se passera demain ?! Je n’en ai aucune idée. Je ne souhaite du mal à aucun joueur ! Si nous gagnons, nous devons gagner par nous-mêmes, pas parce qu’un joueur est absent ou blessé. Tous les joueurs doivent être là et que le meilleur gagne ! Pour le bien du football. Quand je suis arrivé au Real Madrid, je ne savais même pas ce qu’était la Ligue des Champions. Une signature de Mbappé au Real Madrid ? Je ne le vois pas car je ne connais pas l’avenir. Affronter Sergio Ramos ? Ce sera bizarre ! J’espère qu’on pourra se rencontrer ! »