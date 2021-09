Le groupe parisien avec Mbappé pour affronter l’OL

Le PSG retrouve ce soir le Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais (20h45). Une rencontre exceptionnelle puisque le stade sera plein pour la première de Leo Messi sous les couleurs parisiennes à domicile. On imagine bien une ovation extraordinaire du « Parc » pour la Pulga qui aimerait débloquer son compteur but avec le Paris Saint-Germain qui plus est dans une affiche au sommet contre l’OL.

Le club de la capitale a officiellement communiqué le groupe qui est convoqué pour cette rencontre, et malgré ses douleurs à l’orteil, Kylian Mbappé sera ce soir au Parc des Princes. Il sera accompagné par son compatriote Presnel Kimpembe, gêné à la cheville depuis le début de la saison. Sans surprise, Marco Verratti et Sergio Ramos sont toujours absents des 22 appelés par Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG (22 joueurs) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico (3) – Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Thilo Kehrer (6) – Danilo Pereira, Ander Herrera, Leando Paredes, Eric Junior Dina-Ebimbe, Gana Gueye, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha (9) – Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi, Lionel Messi, Kylian Mbappé (5)