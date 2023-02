Les doutes d’Emmanuel Petit concernant Gigio Donnarumma

Depuis le début de l’exercice en cours, Gianluigi Donnarumma est le gardien titulaire du PSG. Un état de fait qui a poussé un certain Keylor Navas vers la sortie lors du dernier mercato hivernal.

Cela a été l’une des grandes décisions de Christophe Galtier au moment de son intronisation. À l’inverse de son prédécesseur, le technicien tricolore a ainsi décidé d’établir une hiérarchie claire en ce qui concerne ses gardiens de but. C’est donc Gianluigi Donnarumma qui a été choisi au détriment d’un Keylor Navas parti pour Nottingham Forest sous forme de prêt il y a une dizaine de jours de cela.

Un choix qui ne convient pas tout à fait à Emmanuel Petit. Le consultant, présent sur les ondes de RMC, a, en effet, livré ses doutes sur Gianluigi Donnarumma, un portier qui ne progresse pas suffisamment selon lui : « Je lui reproche de ne pas être au niveau extraordinaire qu’il a été avec l’Italie lorsqu’ils ont été champions d’Europe. Il a été élu meilleur joueur de la compétition et ils ont gagné en grande partie grâce à lui. Depuis son arrivée, je peux comprendre que la concurrence avec Keylor Navas lui posait problème. Mais sincèrement, je ne le vois pas progresser, à la fois en termes de leadership, ce n’est pas le dernier rempart que je souhaite pour le PSG, ni dans l’assurance qu’il peut dégager auprès de ses partenaires. À ce niveau, c’est aussi, je pense, une responsabilité partagée avec la défense parisienne qui prend l’eau de toutes parts. Il est donc hyper sollicité. Mais ce n’est pas tout : dans son jeu au pied, dans ses sorties aériennes, alors qu’il fait deux mètres et il se fait bouger en permanence, il hésite toujours à sortir. Je le trouve trop scotché sur sa ligne de but lorsque son équipe a le ballon. (…) Je me pose sérieusement des questions. »