FIFA The Best – Les trois finalistes connus avec deux Parisiens

Le 27 février prochain, le trophée FIFA The Best sera octroyé au meilleur joueur de l’année 2022. Ce vendredi, on connaît d’ailleurs les noms des trois finalistes. Une finale qui fait la part-belle au PSG.

La Coupe du monde qui s’est conclue par une victoire ahurissante de l’Argentine devant l’Équipe de France et une énième Ligue des Champions remportées par le Real Madrid. Voici les deux évènements les plus marquants de l’année qui vient de s’écouler. Forcément, on retrouve donc trois joueurs ayant brillé durant ces différentes compétitions au sein de ces trois finalistes du Fifa The Best. Sur 14 candidats, il ne reste donc plus que Lionel Messi, Karim Benzema et Kylian Mbappé. La nouvelle a été rendue officielle aujourd’hui par la FIFA.

Lionel Messi comme favori ?

Le premier cité a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde et a porté les siens. Le second a littéralement marché sur la concurrence en Ligue des Champions avec la Casa Blanca. Le troisième a inscrit un triplé retentissant en finale de Coupe du monde et a réalisé une saison XXL avec le PSG. Une belle vitrine médiatique pour le club de la capitale qui place donc deux de ses joueurs pour cette distinction honorifique. Forcément, Lionel Messi semble le favori naturel à la victoire finale. Le lauréat sera connu le 27 février prochain, le jury étant constitué de sélectionneurs, de capitaines des équipes nationales, de journalistes et enfin de supporters qui se seront, au préalable, inscrit sur le site de l’instance. Alors, qui pour succéder à Robert Lewandowski ?